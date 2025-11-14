Créditos hipotecarios del Banco Nación: cuánto pagás por una cuota si pedís 65 millones de pesos en noviembre

Los créditos hipotecarios del Banco Nación sumaron cambios clave en noviembre y vuelven a abrir la posibilidad de acceder a un préstamo para vivienda. Tras la actualización del scoring bancario, miles de solicitantes retomaron sus trámites. Cuánto cuesta hoy la cuota inicial por pedir 65 millones de pesos y cuáles son los nuevos requisitos.

El Banco Nación volvió a ubicarse en el centro de la escena financiera con su línea de créditos hipotecarios UVA, un programa que durante noviembre sumó novedades consideradas muy positivas para quienes buscan acceder a la vivienda propia. En un contexto económico cambiante, la entidad anunció ajustes en su scoring crediticio, una medida que reabre la puerta a muchos solicitantes que habían quedado afuera en las últimas semanas.

Cambios en los créditos hipotecarios del Banco Nación

Los créditos hipotecarios se consolidaron como uno de los productos más buscados en los últimos dos años, y el Banco Nación se posicionó como uno de los que ofrece mejores condiciones, incluso para personas que no son clientes de la entidad. Las nuevas disposiciones apuntan a dar mayor flexibilidad en un escenario marcado por la inestabilidad previa a las elecciones.

Desde el banco confirmaron que los préstamos se mantienen vigentes, aunque se sostienen requisitos más estrictos para garantizar la capacidad de pago. Uno de los cambios más relevantes es la actualización del scoring, un indicador clave para evaluar el comportamiento financiero del solicitante.

Requisitos obligatorios para acceder al crédito hipotecario

El Banco Nación sostiene una serie de condiciones obligatorias para quienes buscan acceder al programa. Entre los puntos principales se destacan:

Financiación en UVA , actualizada según el índice de precios al consumidor.

Cuotas mensuales bajo el sistema francés.

Monto máximo de hasta 390 millones de pesos .

Financiación de hasta el 75% del valor del inmueble .

Obligación de contar con ingresos estables , antigüedad laboral y un historial crediticio sólido .

El pago mensual no puede superar el 30% o 35% del ingreso total del solicitante.

La entidad también exige ahorro previo, ya que el préstamo no cubre la totalidad del valor de la propiedad.

Scoring del Banco Nación: cómo cambió y por qué impacta en los solicitantes

En los últimos meses, la volatilidad económica llevó al banco a endurecer el scoring requerido para aprobar un crédito hipotecario. Ese puntaje, que antes se ubicaba entre 400 y 700, llegó a superar los 900 puntos, dejando a miles de personas sin posibilidad de acceder.

Sin embargo, para noviembre el Banco Nación anunció que el sistema “vuelve a la normalidad”, lo que implica una baja en las exigencias y un alivio para quienes buscan financiamiento.

Para mejorar el scoring, el banco recomienda:

Mantener un historial de pagos impecable .

Registrar consumo activo con tarjeta .

Haber tenido créditos previos con buen comportamiento.

Pagar siempre a término.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: cuánto pagás por pedir $65 millones de pesos

Aunque es imposible anticipar el total que se abonará a lo largo de los 30 años —debido a las actualizaciones por UVA—, sí es posible calcular el valor de la primera cuota.

Para un préstamo de $65.000.000, financiado a 30 años, la cuota inicial estimada para noviembre es de $389.708.

Este monto funciona como referencia para quienes están evaluando ingresar al programa, ya que es la base para determinar si el ingreso familiar se ajusta al límite permitido por el banco.