Créditos del Banco Nación para comprar tu auto: requisitos, montos y cómo acceder sin ser cliente

El Banco Nación lanzó una nueva línea de préstamos personales de hasta $100 millones para la compra de vehículos 0 km y usados. El trámite es 100% digital y no exige ser cliente previo.

El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos personales para la compra de autos, con el objetivo de facilitar el acceso a vehículos tanto nuevos como usados. La propuesta permite financiar hasta el 100% del valor del automóvil, con una tasa fija del 38% y plazos de pago de hasta 72 cuotas. Una de las principales ventajas es que no hace falta ser cliente del banco para acceder al préstamo.

La iniciativa forma parte del programa +Autos con BNA, que incluye una red de concesionarias adheridas en todo el país. La gestión se realiza de manera completamente digital, sin necesidad de acercarse a una sucursal ni tener cuenta previa en el banco.

¿Cómo funcionan los nuevos créditos del Banco Nación para comprar autos?

Este nuevo crédito está destinado a personas físicas que deseen adquirir un vehículo 0 km o usado (con hasta 10 años de antigüedad). El crédito es no prendario, es decir, no requiere una garantía sobre el vehículo, y se tramita directamente en la concesionaria adherida, en pesos.

El monto mínimo a solicitar es de $1.000.000, y el máximo, de $100.000.000, con posibilidad de cubrir hasta el 100% del valor de venta, incluyendo el IVA. Sin embargo, no contempla la financiación de gastos como el patentamiento u otros costos administrativos.

+Autos: ¿es requisitos ser cliente del BNA para acceder al crédito?

No es necesario ser cliente del Banco Nación para acceder al crédito. Pueden solicitar el préstamo tanto argentinos como extranjeros con residencia en el país, siempre que sean mayores de 18 años y tengan situación crediticia apta. No es necesario tener cuenta en el banco: quienes no sean clientes pueden descargar la app BNA+, registrarse digitalmente y aplicar al crédito bajo las mismas condiciones que cualquier usuario.

Este producto no está disponible para empresas ni personas jurídicas, ya que está diseñado exclusivamente para uso personal.

¿Cuál es la tasa de interés y el costo financiero?

El crédito mantiene una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 38%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) asciende al 45,37%. El Costo Financiero Total (CFT) efectivo anual es del 57,02%, incluyendo intereses, IVA sobre intereses y otros gastos bancarios. No se contemplan impuestos provinciales como el de sellos.

¿Cómo tramitar el préstamo del Banco Nación?

Los interesados pueden consultar todos los detalles del programa, acceder al listado completo de concesionarios adheridos y simular su crédito en el sitio oficial del banco: www.bna.com.ar/home/masautos.