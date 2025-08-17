Cortes de luz: estos son los programados para este lunes 18 de agosto

Edemsa anunció que el lunes 18 de agosto se realizarán tareas de mantenimiento eléctrico. Los cortes serán por zonas y en horarios específicos.

La empresa Edemsa informó que este lunes 18 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.

Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Ciudad

– Entre calles Boulogne Sur Mer, Laprida, Granaderos y Fernando Fader y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú

– Entre calles Los Baños, Lateral Sur de Acceso Este, callejón Moyano y Cervantes y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 14.30 a 18.30 h.

Tupungato

– En Ruta Provincial N°89, entre calles Nuevo Furno y El Álamo y áreas adyacentes; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En Ruta Nacional N°40, entre Finca Don Manuel y calle Aguirre y zonas aledañas; Chilecito. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

– En Ruta Nacional N°144, entre El Vencedor y El Moro y zonas aledañas; Cuadro Benegas. De 9.15 a 13.15 h.

– En Ruta Provincial N°165, entre El Monte y Ruta N°160; Salto De Las Rosas. De 9.40 a 13.40 h.