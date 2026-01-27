Cortes de luz en Mendoza: habrá interrupciones en 4 departamentos este miércoles 28 de enero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del miércoles 28 de enero. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa anunció cortes programados de energía eléctrica para este miércoles 28 de enero en distintos puntos de Mendoza, como parte de tareas de mantenimiento preventivo en la red. Las interrupciones serán por sectores y en horarios específicos, y afectarán a Ciudad, Guaymallén, Las Heras y San Rafael.

Según informó la empresa distribuidora, los trabajos comenzarán durante la mañana y, en algunos casos, se extenderán hasta horas de la tarde, con el objetivo de mejorar el servicio y evitar fallas mayores durante la temporada de mayor demanda.

Los cortes de luz alcanzarán a barrios y zonas puntuales de los siguientes departamentos:

Ciudad de Mendoza

Guaymallén

Las Heras

San Rafael

Desde Edemsa aclararon que las interrupciones serán temporales y que el suministro se restablecerá una vez finalizadas las tareas técnicas previstas para cada sector.

Cortes de luz en Mendoza: estas serán las zonas afectadas el miércoles 28 de enero

Ciudad

Entre calles Gran Capitán, Padre Llorens y Av. Cooperativa. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

En calle Miralles, entre Mauricio Grenón y Roque Sáenz Peña, y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

En la intersección de calle Libertador San Martín con Ruta Provincial N°52 y adyacencias; El Resguardo. De 9.15 a 12.15 h.

San Rafael

En calle Rawson, entre avenidas Rivadavia e Yrigoyen. En el barrio TAC y en Bodega La Abeja. De 8.30 a 12.30 h.

En calle Bertani, entre El Zanjón y El Tambo; El Usillal. De 15.00 a 19.00 h.

Recomendaciones de Edemsa ante los cortes programados

Ante los cortes de energía eléctrica previstos, la empresa difundió una serie de recomendaciones para reducir inconvenientes y prevenir daños en los hogares: