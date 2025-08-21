Comprar electrodomésticos en Chile: cómo traerlos a Argentina, qué impuestos pagar y qué formulario completar

El Gobierno habilitó un régimen especial que permite ingresar electrodomésticos de línea blanca desde Chile. Se debe pagar un arancel de hasta el 65% y completar un formulario obligatorio de Aduana.

Comprar electrodomésticos en Chile sigue siendo una de las alternativas más buscadas por los argentinos que cruzan la cordillera en busca de precios más bajos. Ahora, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció un procedimiento oficial para el ingreso de productos de línea blanca al país, bajo un régimen simplificado que impone condiciones específicas. Se debe pagar impuestos y completar un formulario en la Aduana.

El beneficio alcanza a argentinos o residentes mayores de 16 años, quienes podrán ingresar una unidad por tipo de electrodoméstico al año, siempre que sea nuevo y destinado al uso personal. Es decir, que si viajas a comprar a Chile podés ingresar, por ejemplo, una heladera, un lavarropas y un aire acondicionado. Lo qué no podés hacer es entrar al país dos heladeras.

Qué electrodomésticos se pueden traer desde Chile

La normativa aplica a los productos de línea blanca, con un tope de una unidad por categoría por persona:

Heladeras y freezers

Lavarropas y secarropas

Lavavajillas

Hornos y cocinas eléctricas

Calefones, termotanques y calderas eléctricas

Aires acondicionados

Paso a paso: cómo hacer el trámite en la Aduana para traer electrodomésticos de Chile

Para ingresar cualquier electrodoméstico de línea blanca al país es obligatorio completar el formulario OM2153-A, una declaración jurada disponible en la web de ARCA.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a www.afip.gov.ar → sección Viajeros – ARCA y descargar el formulario. Cargar los datos personales (nombre, documento, CUIT/CUIL, domicilio, mail y lugar de ingreso al país). Indicar el medio de transporte utilizado. Declarar el producto con el código correspondiente: heladeras (1), lavarropas (2), lavavajillas (3), hornos eléctricos (4), termotanques y calefones (5), aires acondicionados (6). Ingresar marca, modelo, número de serie y valor de factura. El sistema calculará automáticamente los impuestos. Abonar el monto y presentar el comprobante digital o impreso al cruzar la frontera. También lo podés completar en la Aduana y abonar en el lugar antes de ingresar a Argentina, no hace falta que lo lleves ya completo.

Línea blanca: Cuánto hay que pagar de impuestos

El régimen no se acumula con la franquicia tradicional de equipaje. Es decir, los electrodomésticos tributan bajo el Régimen General de Importación y no entran en el límite de USD 300 por persona (vía terrestre) o USD 500 (vía aérea).

Los tributos se calculan sobre el valor declarado en la factura y son los siguientes:

Derecho de Importación (DIE): 20%

Tasa de Estadística (TE): 3%

IVA: 21%

Ganancias: 11%

Impuestos Internos (solo para aires acondicionados): 9,5%

De acuerdo a lo informado por ARCA, las cargas tributarias se aplican de la siguiente manera:

55% de impuestos para productos como heladeras, lavarropas, lavavajillas, hornos, cocinas, termotanques o calefones eléctricos.

para productos como heladeras, lavarropas, lavavajillas, hornos, cocinas, termotanques o calefones eléctricos. 65% de impuestos para aires acondicionados

Qué tener en cuenta antes de comprar electrodomésticos en Chile

Cada viajero puede ingresar solo un electrodoméstico por categoría al año .

Los equipos deben ser nuevos y para uso personal .

No se habilita la importación con fines comerciales.

El comprobante de pago del impuesto es obligatorio para autorizar el ingreso. Sí o si tenés que guardar las facturas o boletas de lo que compres.

Los impuestos se calculan basándose en el valor neto del producto (sin IVA).

Muchos argentinos ya han decidido viajar y aprovechar las ofertas del otro lado de la cordillera. Aseguran que a pesar de los impuestos que son más del 50%, hay productos que siguen conviniendo comprar en Chile porque por la diferencia de precio llega a ser hasta un 60% más barato.