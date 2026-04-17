Cómo traer electrodomésticos de línea blanca de Chile a Argentina: cuánto te cobran de impuesto y cuál es el formulario de ARCA

La Aduana te permite ingresar electrodomésticos como heladeras, calefones, lavarropas, hornos y aires acondicionados. Cuáles son los requisitos, formulario de ARCA paso a paso, impuestos y claves para calcular el costo final y ahorrar.

La posibilidad de comprar electrodomésticos en Chile y traerlos a Argentina volvió a instalarse como una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan precios más económicos u otras alternativas. Sin embargo, el proceso no es automático: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció un sistema específico que exige completar un formulario, declarar los productos y abonar impuestos que pueden superar el 50% del valor en el caso de los productos de línea blanca.

Qué electrodomésticos se pueden ingresar a Argentina

La normativa vigente permite traer electrodomésticos nuevos desde Chile, siempre que sean para uso personal y no comercial. Además, existe un límite: solo se puede ingresar una unidad por categoría por año y por persona mayor de 16 años.

Los productos habilitados son:

Heladeras y freezers

Lavarropas y secarropas

Lavavajillas

Hornos y cocinas eléctricas

Termotanques y calefones eléctricos

Aires acondicionados

Este esquema amplía las posibilidades frente al régimen tradicional de equipaje, que antes no contemplaba este tipo de bienes.

Cómo traer electrodomésticos a Argentina: guía paso a paso para completar el formulario de ARCA

Para poder cruzar la frontera con estos productos, es obligatorio completar el formulario OM-2153-A, una declaración jurada digital que funciona como registro ante la Aduana.

Paso a paso para hacer el trámite correctamente:

Ingresar a la web de AFIP y acceder a la sección ARCA – Viajeros. Descargar el formulario OM-2153-A. Completar los datos personales y de contacto. Indicar el medio de transporte con el que se ingresa al país. Declarar el electrodoméstico según su categoría. Cargar marca, modelo, número de serie y valor de compra. El sistema calculará automáticamente los impuestos. Realizar el pago y guardar el comprobante. Presentar toda la documentación en Aduana al ingresar a Argentina.

Este paso es fundamental: sin la declaración previa, el producto puede ser retenido.

Cuánto se paga: los impuestos que hay que tener en cuenta

Quienes deseen traer electrodomésticos desde Chile deberán pagar impuestos en Aduana, que varían según el tipo de producto. El total surge de la suma de varios tributos:

Derechos de importación (20%)

Tasa de estadística (3%)

IVA (21%)

Impuesto a las Ganancias (11%)

En términos reales, esto se traduce en:

Un 55% extra sobre el valor del producto en la mayoría de los casos

en la mayoría de los casos Hasta un 65% en aires acondicionados, por impuestos adicionales

Por eso, antes de comprar, es clave calcular el precio final para evaluar si realmente conviene. Pongámoslo en un ejemplo. Si te querés traer un lavarropa que sale 100 dólares (cotización del día $1390), serían unos $139.000 pesos argentinos a esto tenes que sumarle:

Monto derechos de importación = $27.800 ($132.073,70 x 0,20)

Monto tasa de estadística = $4.170 ($132.073,70 x 0,03)

Base Imponible (para el cálculo de IVA y Ganancias) = Valor declarado + derechos de importación + tasa estadistica = 139.000 + 27.800 + 4.170 = $170.970

Monto IVA = $35.903,7 ($170.070 x 0,21)

Monto Ganancias = $18.806 ($170.070 x 0,11)

Total a pagar en impuestos = (VEP u otros medios) = $86.680 aproximadamente