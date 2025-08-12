Cómo pagar el colectivo con código QR de Mercado Pago desde el celular

Desde esta semana, todos los colectivos de Mendoza permiten abonar el pasaje con código QR de Mercado Pago. No hace falta tarjeta SUBE ni recargar saldo: basta con escanear y elegir el medio de pago.

Desde esta semana, los usuarios del transporte público en Mendoza pueden pagar el pasaje de colectivo con código QR de Mercado Pago, sin necesidad de tarjeta SUBE ni recargas previas. La medida ya está operativa en todas las líneas de la provincia y promete agilizar los viajes.

En el caso de Mendoza, el sistema está integrado al MendoTran y convive con otros métodos como tarjeta SUBE, débito, crédito, pagos con QR, NFC y distintas billeteras virtuales. También se mantienen las terminales que permiten acreditar saldo de SUBE desde el celular.

Cómo pagar el colectivo con QR en Mendoza

El sistema funciona de forma sencilla: al momento de subir, el pasajero abre la aplicación de Mercado Pago, selecciona el ícono de QR, elige el medio de pago que puede ser dinero en cuenta, tarjeta de débito o crédito que estén asociados a la billetera virtual y acercar la pantalla del teléfono al lector del validador de la máquina SUBE. La operación se confirma en segundos y no requiere conexión a internet ni tecnología NFC.

Abrir la app de Mercado Pago. Seleccionar el ícono de QR o la opción Pagar viaje con QR. Elegir el medio de pago. Acercar el teléfono al lector del validador y esperar la confirmación.

Según datos relevados por la billetera virtual, 8 de cada 10 usuarios consideran que este método es más rápido y práctico que el tradicional, mientras que un 65% planea adoptarlo como su forma habitual de pago.

Además del transporte mendocino, el pago con QR de Mercado Pago ya está habilitado en colectivos que circulan por AMBA, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Fe y Tucumán, y se espera que continúe expandiéndose al resto del país.