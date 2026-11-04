Colectivos y subtes: qué bancos y billeteras ofrecen reintegros de hasta el 100% en noviembre

Bancos y billeteras virtuales ofrecen descuentos de hasta el 100% en colectivos y subtes durante noviembre de 2026. Las promociones incluyen reintegros de hasta $30.000 mensuales, aunque varían según la entidad, el medio de pago y los requisitos para acceder.

Viajar en colectivo y subte durante noviembre de 2026 puede ser más económico gracias a las promociones de bancos y billeteras virtuales. Santander, BBVA, Mercado Pago, Naranja X, Galicia, Cuenta DNI, MODO y Banco Macro ofrecen descuentos y reintegros de entre el 20% y el 100%, según el medio de pago y los topes de reintegro. Algunas promociones también están disponibles en Mendoza y otras provincias del país.

Los beneficios permiten recuperar parte o la totalidad del valor de los pasajes, aunque no todos están habilitados para cualquier usuario. Hay promociones que requieren pagar con QR, otras funcionan mediante tecnología NFC y algunas tienen cupos o topes mensuales de devolución.

Qué bancos y billeteras ofrecen descuentos en colectivos y subtes en noviembre de 2026

Estas son las principales promociones para ahorrar en transporte público durante noviembre, con sus porcentajes de reintegro y límites de devolución:

Banco o billetera Reintegro Tope mensual Santander 50% o hasta 100% con Sorpresa Santander $8.000 o $16.000 Mercado Pago Hasta 100% para usuarios seleccionados $10.000 BBVA 100% $25.000 Galicia 50% $10.000 Naranja X 50% Hasta $30.000 combinando modalidades MODO 50% $10.000 Banco Macro 20% $10.000 Cuenta DNI 50% $8.000

Los topes corresponden a las condiciones informadas para cada promoción. Es importante revisar en la aplicación de cada entidad si el beneficio está habilitado para la cuenta y el medio de pago que se utilizará.

Santander: 50% de reintegro y hasta 100% con Sorpresa Santander

Los clientes de Santander pueden obtener un 50% de reintegro en viajes de colectivo y subte cuando pagan mediante QR desde la aplicación del banco o MODO, utilizando dinero en cuenta.

La promoción tiene un tope de $8.000 mensuales. Sin embargo, quienes cuentan con Sorpresa Santander pueden acceder a un reintegro de hasta el 100%, con un límite de devolución de $16.000 por mes.

Mercado Pago: cómo conseguir hasta 100% de reintegro en transporte

Mercado Pago ofrece a determinados usuarios la posibilidad de recuperar hasta el 100% del valor de los viajes en colectivo y subte durante noviembre. El reintegro tiene un tope de hasta $10.000 mensuales y la promoción está vigente hasta el 30 de noviembre de 2026, para los usuarios alcanzados.

El beneficio no está disponible para todas las cuentas: la promoción aparece únicamente para los usuarios seleccionados dentro de la aplicación. Por ejemplo, a otros usuarios, la billetera ofrece hasta 70% off si se paga los viajes en colectivo o subte a través del QR de Mercado Pago con un tope de $8.000 al mes.

Para acceder, hay que ingresar a Mercado Pago, comprobar si la oferta está disponible y activarla antes de pagar. Luego, se debe abonar el pasaje mediante QR Transporte.

BBVA: 100% de reintegro en colectivos y subtes con NFC

Los clientes de BBVA que tengan tarjetas Mastercard pueden acceder a una bonificación del 100% de los viajes en colectivo y subte cuando pagan mediante tecnología NFC desde el celular.

La promoción tiene un límite de devolución de $25.000 por mes y está vigente hasta el 30 de noviembre de 2026. Para utilizarla, es necesario tener la tarjeta habilitada y vinculada a una billetera digital compatible con el pago sin contacto. El reintegro se encuentra sujeto a las condiciones de la campaña.

Galicia: 50% de descuento en colectivos y subtes

Banco Galicia cuenta con dos promociones para ahorrar en transporte público durante noviembre.

La primera ofrece un 50% de reintegro en viajes de colectivos habilitados, con un tope de $10.000 mensuales. Para acceder, los clientes deben pagar mediante tecnología NFC desde el celular, utilizando tarjetas Visa, Mastercard o débito Galicia. La promoción está vigente del 1 al 30 de noviembre de 2026.

Además, entre el 6 y el 11 de noviembre, Galicia ofrece otro beneficio del 50% de reintegro en colectivos y subtes, con un tope de devolución de $8.000.

En esta segunda promoción se puede pagar con tarjetas Visa de débito, Visa de crédito o Mastercard de crédito, además de utilizar MODO, Apple Pay o Google Pay. Es importante consultar las condiciones particulares de cada campaña para conocer su alcance y compatibilidades.

Naranja X: hasta $30.000 de ahorro en colectivos y subtes

Naranja X ofrece un 50% de reintegro en viajes de colectivos y subtes mediante distintas modalidades de pago. Al combinar los beneficios habilitados, el ahorro puede alcanzar los $30.000 mensuales.

Las opciones disponibles son:

QR Transporte: al pagar desde la aplicación con dinero en cuenta, se obtiene un 50% de reintegro, con un tope de $5.000 por mes .

al pagar desde la aplicación con dinero en cuenta, se obtiene un 50% de reintegro, con un tope de . Visa Débito mediante NFC: ofrece un 50% de devolución, con un límite mensual de $5.000 .

ofrece un 50% de devolución, con un límite mensual de . Visa Crédito mediante NFC: permite recuperar el 50% del viaje, con un tope de $5.000 mensuales .

permite recuperar el 50% del viaje, con un tope de . Mastercard mediante NFC: tiene un reintegro del 50%, con un límite de $15.000 por mes.

El sistema NFC permite pagar acercando el celular a la terminal de cobro, con una tarjeta previamente vinculada a una billetera digital compatible.

En el caso de QR Transporte, la devolución se acredita dentro de las 48 horas posteriores a la operación. La promoción también contempla viajes en peajes para las modalidades alcanzadas y se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, según las condiciones de cada tarjeta.

MODO: 50% de reintegro en colectivos del interior, incluido Mendoza

Los usuarios de MODO pueden acceder a un 50% de reintegro en viajes de colectivo en distintas provincias del interior del país, entre ellas Mendoza. Para obtener el descuento, deben pagar mediante QR Transporte desde la aplicación, utilizando dinero en cuenta.

La promoción tiene un tope de devolución de $10.000 por mes y alcanza a las siguientes provincias:

Mendoza

Santa Fe

Córdoba

San Luis

Jujuy

Neuquén

Río Negro

Catamarca

San Juan

Chaco

Formosa

Santiago del Estero

Corrientes

Entre Ríos

Chubut

La Pampa

Banco Macro: 20% de descuento en colectivos y subtes

Los clientes de Banco Macro pueden acceder a un 20% de reintegro en viajes de colectivos y subtes mediante dos modalidades de pago.

La primera alternativa es pagar con QR Transporte desde la aplicación Macro o MODO, utilizando dinero en cuenta. Para acceder al beneficio es necesario tener una cuenta abierta en el banco y un saldo mínimo de $1.200 al momento de realizar la operación.

Esta modalidad tiene un tope de devolución de $10.000 por usuario por mes. El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores al pago.

La segunda opción consiste en abonar mediante tecnología NFC con una tarjeta Visa Macro de débito vinculada a Apple Pay, Google Pay o MODO Contactless. En este caso, el descuento también es del 20%, con un límite de $10.000 por tarjeta por mes.

Ambas promociones están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.