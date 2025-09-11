Clubes de barrio: este es el trámite que tienen que hacer para no perder los subsidios de luz y gas

El Gobierno habilitó la plataforma TAD para que los clubes de barrio y de pueblo realicen la revalidación de inscripción. Tendrán 90 días para completar el trámite y conservar los beneficios energéticos.

El Gobierno Nacional anunció que ya está disponible la plataforma TAD (Trámite a Distancia) para que los clubes de barrio realicen la revalidación obligatoria de inscripción y puedan conservar el beneficio en las tarifas subsidiadas de luz y gas. La podrán realizar en los próximos tres meses, siempre y cuando acrediten cumplir con determinados requisitos.

Según comunicaron desde la Subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, la medida se enmarca en un plan integral destinado a ordenar el esquema de subsidios energéticos, garantizar mayor transparencia y evitar que entidades que no cumplen con los requisitos sigan accediendo a recursos públicos.

Subsidios para clubes de barrios 2025: cómo tienen que inscribirse

Los clubes tendrán un plazo de 90 días prorrogables para completar la reinscripción. Mientras dure el proceso de análisis de la documentación, las instituciones seguirán percibiendo los subsidios vigentes.

Cada institución deberá ingresar a la plataforma TAD y completar la gestión bajo declaración jurada, cargar la documentación requerida y completar los formularios.

Antes de iniciar al trámite, tienen que tener a mano, además de las facturas de gas y electricidad, el DNI del presidente de la entidad (en caso de que sea quien suscriba este formulario), constancia de CUIT actualizada de la entidad, Certificado RNCBYP, Acta de designación de autoridades vigente certificada (en caso de que el formulario sea suscripto por el Presidente de la entidad) y Estatuto del Club.

Podés hacer la inscripción desde acá: https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=6121

Algo a tener en cuenta es que el trámite no es automático, es decir, que la inscripción no significa que los subsidios se vayan a otorgar, sino que deben ser evaluados por la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético.

Qué requisitos deben cumplir los clubes para tener subsidios de luz y gas

Para acceder al régimen, cada entidad deberá cumplir con condiciones legales y administrativas específicas:

Personería jurídica y domicilio legal: el club debe tener personería vigente y estar radicado en la República Argentina.

Antigüedad: se exige acreditar al menos tres años de existencia formal desde su constitución.

Cantidad de socios: las instituciones deben contar con un mínimo de 50 y un máximo de 2.000 socios al momento de inscribirse.

Actividades deportivas: no podrán acceder aquellas que desarrollen deporte profesional.

no podrán acceder aquellas que desarrollen . Registro oficial: es necesario estar inscripto en el Registro Nacional Clubes de Barrio, creado por la Resolución SE 992/21.

Además, se establecieron restricciones adicionales: no podrán recibir el beneficio las entidades cuya matrícula no esté abierta a la comunidad ni aquellas que promuevan disciplinas que demandan un alto poder adquisitivo.