Bono para las empleadas domésticas: cuánto es y quiénes tienen que cobrarlo en julio, agosto y septiembre

El Gobierno acordó un aumento salarial y un bono no remunerativo para los trabajadores de servicio doméstico, que se aplicará entre julio y septiembre de 2025. Además, aumentó la hora de trabajo.

Tras más de seis meses de inactividad en la mesa paritaria, el Gobierno nacional reanudó la negociación salarial para el personal de casas particulares y cerró un nuevo acuerdo que establece un aumento del 6,5% en los sueldos básicos y un bono extraordinario no remunerativo.

Aumento salarial y bono para las empleadas domésticas: cómo se aplican

El acuerdo establece un incremento total del 6,5% sobre los haberes de enero, dividido en cuatro tramos: un 3,5% directo y tres aumentos consecutivos del 1% en los meses de julio, agosto y septiembre. Todos estos incrementos son remunerativos.

Además, se dispuso el pago de un bono no remunerativo mensual durante ese mismo trimestre, destinado tanto a trabajadoras registradas como no registradas. Este extra no integra el sueldo básico, no impacta en aportes previsionales ni se tiene en cuenta para el cálculo del aguinaldo.

Cuánto se paga de bono según las horas trabajadas

El monto del bono no remunerativo varía según la cantidad de horas semanales trabajadas y se debe abonar por cada empleador:

Hasta 12 horas semanales: $4.000 por mes.

De 12 a 16 horas: $7.000 en julio, y $6.000 en agosto y septiembre.

Más de 16 horas semanales: $10.000 en julio y $9.500 en agosto y septiembre.

Estos valores se aplican a todas las categorías del régimen especial, ya sea con retiro o sin retiro.

Empleadas domésticas: Cómo calcular el salario mensual con el bono

Para estimar el ingreso final de una trabajadora de casas particulares, debe sumarse el bono correspondiente al sueldo base actualizado. Por ejemplo, una empleada de tareas generales con más de 16 horas semanales y con retiro cobra como mínimo $351.233 en julio, a lo que se suma el bono de $10.000, alcanzando un total de $361.233 ese mes.

En agosto y septiembre, el bono disminuye a $9.500, por lo que el piso salarial también se ajusta.

¿Cuánto tenés que cobrar la hora en julio si sos empleada doméstica?

Una empleada doméstica de casa particular en julio del 2025 tiene que cobrar: $2.992,84 por hora. Mientras que, sin retiro deberán cobrar la hora a $3.229.

Para julio, con la suba del 3,5%, más el 1% el salario mínimo para la quinta categoría, la más demandada, para las personas que cuentan con retiro diario será de $367.163 más un bono de $10.000 (para las que trabajan más de 16 horas semanales).

Estos son todos los valores para todas las categorías del Servicio Doméstico en julio de 2025

Salario mínimo por categoría para servicio doméstico con retiro:

Quinta categoría: $ 2.992,84 por hora y $367.163 el mes

Cuarta categoría : $ 3.229,09 la hora y $408.279,21 el mes

: $ 3.229,09 la hora y $408.279,21 el mes Segunda categoría : $ 3.418,29 la hora y $418.464 el mes

: $ 3.418,29 la hora y $418.464 el mes Primera categoría: $ 3.610,64 la hora y $ 450.418,32 el mes

Salario mínimo por categoría para servicio doméstico sin retiro: