Bono para empleadas domésticas confirmado: cuánto te tienen que pagar en noviembre

Los trabajadores de casas particulares reciben en noviembre un aumento del 1,4% que repercute en lo que tienen que cobrar por hora. El ajuste impacta en todas las categorías del servicio doméstico y modalidades de contratación. Además, confirmaron un bono extraordinario para noviembre y diciembre del 2025.

El gremio que agrupa a las empleadas domésticas llegó a un nuevo acuerdo paritario, por lo que en el mes de noviembre tendrán un aumento del 1,4%. Esta suba fue dispuesta por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y alcanza a todas las categorías: tareas generales, cuidado de personas, caseros, tareas específicas y supervisores. Además, los empleadores deberán pagar un bono a todos los empleados del servicio doméstico sin importar si están en blanco y si trabajan por hora.

La Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares alcanzó un acuerdo de ajuste salarial para los trabajadores. Según informaron, el aumento será del 1,4% sobre el valor de sueldo de septiembre a cobrar a partir del 1 de noviembre. Y el 1,3% de aumento para el mes de diciembre sobre los valores de sueldo de noviembre.

Además, se confirmó el pago de un bono extraordinario de hasta $14.000 que los empleadores deberán pagar en noviembre y en diciembre, dependiendo de la cantidad de horas que trabaje el empleado.

Servicio doméstico: cuánto se paga la hora en noviembre de 2025

Los valores mínimos por hora que deben abonarse en octubre son los siguientes:

Tareas generales (quinta categoría) : $3.095,73 con retiro / $3.340,11 sin retiro

: $3.095,73 con retiro / $3.340,11 sin retiro Cuidado de personas (cuarta categoría) : $3.3340,11 con retiro / $3.734,78 sin retiro

: $3.3340,11 con retiro / $3.734,78 sin retiro Caseros (tercera categoria) : $3.340,11 /mensual: 422.316,42

: $3.340,11 /mensual: 422.316,42 Tareas específicas (segunda categoría) : $3.535,82 con retiro / $3.876,43 sin retiro

: $3.535,82 con retiro / $3.876,43 sin retiro Supervisores: $3.734,78 con retiro / $4.090,52 sin retiro

Estos montos no incluyen adicionales como antigüedad, zona desfavorable ni aportes legales, que deben sumarse en los casos que corresponda.

Sueldo mensual en noviembre

En el caso de una jornada completa de tareas generales con retiro (5ª categoría), el salario mínimo mensual en noviembre es de:

$379.784,94 (sin adicionales).

Empleadas domésticas: cuánto te tienen que pagar de bono en noviembre y diciembre

Además del aumento, se estableció el pago de un bono extraordinario no remunerativo (es decir, que no se tiene en cuenta para el cálculo de vacaciones, aguinaldo, etc.) por única vez en noviembre y otro en diciembre.

Lo que te tienen que pagar depende exclusivamente de la cantidad de horas semanales que trabajas:

0-12 horas semanales: $6.000

12-16 horas semanales: $9.000

Más de 16 horas semanales: $14.000

Tabla de salarios mínimos por categoría para noviembre 2025

Los trabajadores del Servicio Doméstico tienen que tener en cuenta esta tabla para negociar su salario. Teniendo en cuenta si se paga por hora o jornalizado.