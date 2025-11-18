Black Week mayorista: qué supermercados ofrecerán hasta 40% de descuento en Mendoza 

En plena expectativa por las compras de fin de año, los mayoristas lanzaron su Black Week con fuertes descuentos en alimentos, artículos de limpieza y productos para el hogar. Mirá todas las sucursales que participan en la provincia.

La Black Week mayorista desembarcó en Mendoza con descuentos de hasta el 40% en alimentos, bebidas, limpieza, perfumería y productos de almacén. La iniciativa, que se extenderá hasta el 23 de noviembre, ya genera un fuerte movimiento en los comercios locales, donde miles de mendocinos buscan precios más bajos en un contexto de alta demanda.

Esta segunda edición del Black Week llegó a la provincia impulsada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que destacó que se trata de “un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas” para reactivar el consumo.

En las últimas horas, los supermercados confirmaron un crecimiento importante en las consultas y en el flujo de clientes, especialmente en los rubros de alimentos básicos, bebidas y productos de limpieza, tres categorías clave en la economía familiar.

Qué supermercados de Mendoza participan del Black Week

En Mendoza participan al menos ocho cadenas mayoristas, con más de quince sucursales distribuidas en distintos departamentos. Las principales son:

Maxiconsumo – Rodríguez Peña, Godoy Cruz

Makro – Rodríguez Peña

Óscar David – Elpidio González, Guaymallén

Buj Mayorista – Alberdi, San José

Basualdo Mayorista – Godoy Cruz

Yaguar – Godoy Cruz

La Yunta – con sucursales en San Rafael y General Alvear

Cereales El Diamante – zona sur de Mendoza

La mayoría de las cadenas aplican los descuentos tanto a compras minoristas como mayoristas, por lo que no es necesario comprar grandes cantidades para acceder a las promociones.

Qué descuentos se pueden encontrar durante el Black Week Mayorista

Los mayoristas ofrecen rebajas del 20% al 40% en una amplia variedad de productos. Entre los rubros más buscados se destacan: productos de almacén, enlatados, perfumería y limpieza, además de bebidas alcohólica y sin alcohol pensado en las fiestas de fin de año.

Algunas cadenas también sumaron promociones bancarias, planes de cuotas y beneficios especiales para monotributistas y comercios de barrio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mayorista Oscar David (@mayoristaoscardavid)

Cómo aprovechar al máximo las ofertas

Los especialistas recomiendan algunas estrategias para sacarle provecho a la Black Week: