Becas Progresar 2026: quiénes dejan de cobrar los $35.000 y cómo saber si ANSES dio de baja el beneficio

Miles de estudiantes reciben las Becas Progresar durante 2026, pero el incumplimiento de determinados requisitos puede provocar la suspensión del pago. Cómo consultar el estado del beneficio y cuáles son los principales motivos de baja.

Las Becas Progresar 2026 continúan siendo uno de los principales programas de asistencia económica para estudiantes de todo el país. La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y abonada a través de ANSES, mantiene un monto mensual de $35.000 destinado a acompañar la trayectoria educativa de jóvenes y adultos.

Sin embargo, no todos los beneficiarios conservan el cobro durante todo el año. La continuidad del programa está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos académicos, personales y socioeconómicos. Cuando alguno de esos criterios deja de cumplirse, el beneficio puede ser suspendido o dado de baja.

Por qué pueden dar de baja las Becas Progresar

Aunque el pago mensual se acredita mediante ANSES, la evaluación de cada beneficiario está a cargo de la Secretaría de Educación, organismo que realiza controles periódicos sobre la situación académica, económica y personal de los estudiantes.

Entre las principales causas por las que un alumno puede perder las Becas Progresar se encuentran:

Superar el límite de ingresos permitido para el grupo familiar.

para el grupo familiar. No acreditar la condición de alumno regular .

. No cumplir con los requisitos académicos exigidos para la línea de beca correspondiente.

Haber sido dado de baja anteriormente por causas atribuibles al beneficiario.

Percibir otra beca educativa incompatible otorgada por el Estado nacional.

Estar alcanzado por incompatibilidades previstas en el reglamento, como determinados regímenes tributarios.

Además, el programa exige mantener actualizada toda la información personal y familiar registrada en Mi ANSES. Si existen inconsistencias en esos datos, el beneficio también puede verse afectado.

El tope de ingresos, el principal motivo de suspensión

Uno de los controles más importantes para acceder y conservar las Becas Progresar está vinculado a la situación económica del grupo familiar.

Actualmente, los ingresos del hogar no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Ese límite se actualiza automáticamente cada vez que se modifica el salario mínimo.

Para realizar la evaluación, el Estado considera distintos ingresos registrados oficialmente, entre ellos:

Sueldos de trabajadores en relación de dependencia.

Jubilaciones y pensiones.

Prestaciones por desempleo.

Ingresos de monotributistas y trabajadores autónomos.

Otros ingresos contemplados por la normativa vigente.

Si durante las verificaciones periódicas el grupo familiar supera ese monto, el estudiante puede dejar de percibir el beneficio.

Quiénes pueden conservar la beca aunque superen el límite

El reglamento de las Becas Progresar 2026 contempla algunas excepciones para determinados grupos de beneficiarios. Entre ellos se encuentran: personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios, personas trans, personas refugiadas y afrodescendientes.

Asimismo, determinadas pensiones no contributivas por discapacidad no son computadas como ingreso familiar al momento de realizar la evaluación económica.

Las condiciones específicas dependen de la línea de beca correspondiente, ya sea Progresar Obligatorio, Progresar Superior, Progresar Enfermería o Progresar Formación Profesional.

Cómo consultar si seguís cobrando las Becas Progresar

Los beneficiarios pueden verificar en cualquier momento si continúan dentro del programa a través de los canales oficiales.

La consulta puede realizarse ingresando al portal oficial de Progresar mediante la cuenta de Mi Argentina o utilizando el CUIL, donde se informa si la solicitud fue: aprobada, rechazada, suspendida o dada de baja.

También es posible consultar el estado del beneficio desde Mi ANSES utilizando la Clave de la Seguridad Social.

Paso a paso para consultar la liquidación en Mi ANSES

Los estudiantes deben seguir este procedimiento:

Ingresar a Mi ANSES .

. Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

y . Seleccionar la opción “Atención Virtual” .

. Presionar “Iniciar consulta” .

. Ingresar a “Consultas rápidas” .

. Elegir “Estado de tu liquidación de Progresar”.

El sistema permitirá verificar si el pago fue liquidado correctamente y conocer el estado actual del beneficio.

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Qué hacer si el beneficio figura dado de baja

Cuando el sistema informa que la beca fue suspendida o dada de baja, el portal oficial suele indicar el motivo específico de la decisión.

Esa información permite al estudiante verificar si existe algún dato pendiente de actualización o si dejó de cumplir alguno de los requisitos establecidos por el programa. En caso de corresponder, podrá regularizar la situación durante las instancias previstas por la Secretaría de Educación.