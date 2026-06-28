Del Campo Papa a TikTok: el influencer mendocino que usa las redes para ayudar a su barrio y cambiar su historia

Gonzalo Nahuel, conocido como “El Primo”, vive en el Campo Papa y decidió mostrar una realidad distinta a la que suele asociarse con el barrio. Con más de 21 mil seguidores en TikTok, impulsa campañas solidarias, ayuda a merenderos y reclama mejoras para los vecinos.

Mientras muchos creadores de contenido muestran viajes, lujos o una vida idealizada en las redes sociales, Gonzalo Nahuel, más conocido como “El Primo”, eligió un camino completamente diferente, mostrar una realidad que no todos conocen y que muchos ignoran. Desde el Campo Papa, uno de los barrios más populares del oeste mendocino, utiliza TikTok para visibilizar las necesidades de quienes menos tienen, organizar acciones solidarias y demostrar que detrás de los estigmas también hay vecinos trabajadores que quieren salir adelante.

Con más de 21.000 seguidores, el joven mendocino se convirtió en una referencia para su comunidad. Sus videos no solo acumulan miles de reproducciones, sino que también lograron movilizar donaciones, mejorar distintos espacios del barrio e instalar una mirada diferente sobre una zona que muchas veces ha sido noticia por la inseguridad, la droga o lo conflictos.

La solidaridad comenzó mucho antes de las redes sociales

La vocación de ayudar nació cuando apenas tenía 16 años. En aquel entonces abrió un merendero en su propia casa para asistir a más de 60 chicos del barrio.

Sin embargo, la llegada de nuevas responsabilidades cambió su vida. En 2019 debió cerrar el espacio para terminar la escuela secundaria, comenzar a trabajar y hacerse cargo de la crianza de su hija que hoy tiene 6 años.

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Antes de convertirse en influencer, Gonzalo trabajó recolectando materiales reciclables en “El Pozo” y luego intentó emprender con una chacarita propia. Pero una mala inversión terminó llevándolo a la quiebra. La situación económica derivó también en una profunda crisis personal.

Fue entonces cuando decidió volver a grabar videos, una actividad que había abandonado varias veces por problemas personales e incluso por perder el acceso a sus antiguas cuentas en redes sociales. “Hacer videos me salvó. Compré un celular y empecé de nuevo”, relató a elnueve.com.

Del Campo Papa a TikTok: las redes como herramienta para ayudar

Hoy sus publicaciones tienen un objetivo muy claro: utilizar el alcance de las redes sociales para generar cambios concretos.

A través de sus videos organiza campañas solidarias para personas en situación de calle, colabora con escuelas, merenderos y comedores, además de impulsar reclamos para mejorar distintos sectores del barrio.

Entre los logros que destaca aparecen la colocación de contenedores para residuos, reparaciones de pérdidas de agua potable y mejoras en distintos espacios públicos.

“Quiero tener la influencia suficiente para seguir ayudando y cambiar las realidades de los barrios y de la gente que más necesita”, indicó Gonzalo sin rodeos y con un objetivo muy claro en mente.

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Para Gonzalo, el Campo Papa atraviesa una transformación que muchas veces no se refleja en los medios de comunicación. Reconoce que todavía existen problemas vinculados al consumo de drogas y la delincuencia, pero sostiene que la realidad actual dista mucho de la imagen que suele instalarse.

“Hay mucha gente que necesita ayuda. El barrio está cambiando gracias a las obras y también gracias a los videos. El 80% de los vecinos vive del reciclaje. Hay merenderos y comedores donde tratamos de colaborar. Hay personas que cometen delitos, pero no es un barrio donde los vecinos se roben entre ellos”.

El influencer asegura que uno de sus principales objetivos es combatir los prejuicios. “Me molesta que siempre lo pinten como lo peor. Acá hay gente honrada, trabajadora y con estudios. El problema de la droga existe en muchos lugares; acá resuena más porque es una villa”.

Con el paso del tiempo, Gonzalo comenzó a recibir un fuerte respaldo de quienes viven en la zona y señaló que “la realidad del barrio ya es otra. Está más tranquilo, no es como antes. Tampoco digo que es el mejor barrio porque en todos lados hay problemas, pero la gente ya quiere vivir mejor de una vez por todas”.

Según cuenta, muchos vecinos sienten que gracias a la repercusión de los videos comenzaron a conseguir respuestas que antes parecían imposibles. “Tengo el apoyo de casi todo el barrio. Gracias a los videos estamos logrando cosas que antes nadie hacía”.

Además, asegura que su comunidad digital se transformó en una verdadera red solidaria que permite ayudar en distintos puntos de Mendoza.

El sueño de cambiar vidas desde el Campo Papa

Aunque hoy suma miles de seguidores y sus publicaciones alcanzan una enorme repercusión, Gonzalo asegura que su mayor motivación sigue siendo la misma.

“Mi sueño es cambiar vidas y barrios enteros. También darle un buen futuro a mi hija y a mi mamá. Eso es lo que realmente me importa”, Señala y al mismo tiempo afirma que eso es lo que más le importa, su familia.

Con cada video intenta demostrar que detrás del Campo Papa también existen historias de esfuerzo, solidaridad y vecinos que todos los días trabajan para construir un futuro diferente.