Becas Manuel Belgrano: quiénes cobrarán $382.399 en octubre ¿cómo consultar si la cobras?

El pago incluye la cuota correspondiente a septiembre de $187.495 y los retroactivos de junio, julio y agosto. Cómo consultar el resultado de la doble certificación y quiénes pueden acceder al beneficio.

Las Becas Manuel Belgrano tendrán un nuevo pago en octubre de 2026 y algunos beneficiarios podrán recibir hasta $382.399. El monto surge de la cuota correspondiente a septiembre y de pagos retroactivos de los meses anteriores, mientras que el Ministerio de Capital Humano ya publicó los resultados de la doble certificación y quienes fueron rechazados podrán solicitar la revisión.

Becas Manuel Belgrano: cuánto se cobra en octubre

Los beneficiarios de las Becas Manuel Belgrano recibirán en octubre de 2026 el pago correspondiente a la cuota de septiembre, que tendrá un nuevo monto de $187.495. La actualización fue dispuesta mediante la Resolución 544/2026 del Ministerio de Capital Humano y tiene vigencia desde la cuota correspondiente a junio de 2026. A este importe se sumarán los retroactivos correspondientes a junio, julio y agosto.

La diferencia respecto del monto anterior de $122.527 es de $64.968 por mes. Por eso, para la liquidación de octubre, el cálculo para un beneficiario que recibe la cuota de septiembre y las diferencias retroactivas correspondientes a junio, julio y agosto es:

Cuota de septiembre actualizada: $187.495.

$187.495. Retroactivo de junio: $64.968.

$64.968. Retroactivo de julio: $64.968.

$64.968. Retroactivo de agosto: $64.968.

$64.968. Total: $382.399.

El Gobierno confirmó que la actualización del monto se aplicará retroactivamente a junio y que la cuota actualizada, junto con el porcentaje adeudado, se abonará en la liquidación de octubre.

Las cuotas de las Becas Manuel Belgrano se abonan siempre a mes vencido, entre el 1 y el 10 de cada mes. En octubre, por lo tanto, se pagará la cuota correspondiente a septiembre.

Quiénes pueden cobrar los $382.399 de las Becas Manuel Belgrano

El pago extraordinario corresponde a quienes ya fueron adjudicados con la Beca Manuel Belgrano 2026 y mantienen las condiciones necesarias para continuar dentro del programa.

Las becas están destinadas a estudiantes de universidades públicas nacionales y provinciales que cursan carreras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y económico del país.

Entre las áreas consideradas estratégicas se encuentran:

Energía e Hidrocarburos .

. Minería y Geociencias .

. Logística e Infraestructura .

. Agroindustria y Biotecnología .

. Tecnologías de la Información y Control de Sistemas .

. Profesorados en áreas estratégicas .

. Ciencias Exactas y Naturales.

La beca tiene una duración de 12 meses para los adjudicatarios iniciales y puede renovarse si se cumplen los requisitos académicos y socioeconómicos establecidos por el programa.

Becas Manuel Belgrano: cómo consultar si cobrás

Para saber si una persona fue adjudicada y cuál es el estado de su solicitud, debe ingresar a la plataforma oficial de las Becas Manuel Belgrano. Para consultar el resultado, los estudiantes deben ingresar a la plataforma de Becas Manuel Belgrano y dirigirse a la sección “Estado de mi solicitud”. Para acceder es necesario identificarse con la clave de Mi Argentina.

Qué es la Doble Certificación de las Becas Manuel Belgrano

La Doble Certificación es el mecanismo mediante el cual el programa verifica la continuidad académica de los beneficiarios. El objetivo es comprobar que los estudiantes mantienen las condiciones académicas requeridas para continuar recibiendo la beca.

A partir de este proceso pueden producirse bajas y, posteriormente, utilizarse esas vacantes para incorporar a estudiantes que estaban en lista de espera. Por eso, la publicación de nuevos resultados no representa una nueva convocatoria general: se trata de adjudicaciones realizadas sobre la convocatoria 2026.

Qué pasa con quienes estaban en lista de espera

Los estudiantes que participaron de la convocatoria 2026 pero inicialmente quedaron en lista de espera pueden acceder a una beca si se liberaron vacantes durante el proceso de Doble Certificación.

El programa establece que, luego de las bajas producidas por el control de continuidad académica, las vacantes disponibles pueden ser asignadas a quienes permanecían en lista de espera.

Estas nuevas adjudicaciones tienen una particularidad: quienes ingresan al programa después de la Doble Certificación reciben una beca de seis meses, y no los 12 meses correspondientes a la adjudicación inicial.

Becas Manuel Belgrano 2026: cómo reclamar si no me dieron el beneficio

Los estudiantes que recibieron un resultado desfavorable en el proceso de certificación cuentan con un período específico para solicitar la verificación del resultado en la otorgación de las becas.

En el caso de la convocatoria 2026, el plazo informado es de 10 días, desde el 22 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2026. El pedido de revisión no constituye una nueva inscripción a las Becas Manuel Belgrano, sino una instancia para solicitar que se vuelva a verificar el resultado obtenido.

Por eso, quienes tengan una observación o consideren que existe un error deben realizar el trámite dentro del período establecido.

Las Becas Manuel Belgrano tienen un nuevo monto mensual

La actualización de $187.495 representa un aumento significativo respecto del monto inicial de la convocatoria 2026.

La convocatoria había establecido originalmente una beca mensual de $81.685, que posteriormente fue actualizada a $122.527 desde junio. Luego, la Resolución 544/2026 llevó el monto a $187.495, también con vigencia desde junio.