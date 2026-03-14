Banco Nación anunció que renueva su Home Banking: qué cambia y cómo seguir operando

El Banco Nación informó cambios en su sistema de Home Banking y adelantó que todas las operaciones pasarán a concentrarse en la nueva plataforma BNA+. Qué deberán hacer los usuarios para continuar operando y cómo será el proceso de migración.

El Banco Nación informó a través de su página web oficial que en los próximos días dejará de funcionar su plataforma de Home Banking, el sistema digital que utilizan miles de clientes para consultar saldos, realizar transferencias y operar con sus cuentas durante todo el día.

La comunicación fue publicada en el sitio institucional del banco y también enviada mediante una notificación a los usuarios de la aplicación BNA+, lo que generó sorpresa entre quienes utilizan a diario la banca digital de la entidad.

Qué pasará con el Home Banking del Banco Nación

El Home Banking es un servicio online que ofrecen los bancos para que los clientes puedan administrar sus cuentas sin tener que ir a una sucursal. A través de esta herramienta es posible realizar transferencias, pagar servicios, consultar movimientos, crear plazos fijos y revisar saldos las 24 horas desde una computadora o celular.

En el caso del Banco Nación, la entidad explicó que el cierre de esta plataforma forma parte de un proceso de actualización tecnológica. La idea es concentrar todas las operaciones en un solo sistema: Nueva BNA+, una plataforma que funcionará tanto en dispositivos móviles como en computadoras.

Actualmente, los clientes pueden operar con dos canales digitales: el Home Banking tradicional y la aplicación BNA+. Con el cambio anunciado, todas las gestiones quedarán centralizadas en esta última.

Desde el banco aseguraron que la nueva plataforma permitirá administrar cuentas, hacer transferencias, pagar servicios y consultar movimientos de manera más simple y rápida.

Por el momento, la entidad no confirmó una fecha exacta para el cierre del Home Banking. Solo indicó que cada cliente recibirá un correo electrónico con los pasos a seguir para realizar la migración al nuevo sistema.

Cómo deberán hacer los usuarios para seguir operando

Aunque el Home Banking dejará de estar disponible, los clientes podrán continuar utilizando los servicios digitales del banco a través de Nueva BNA+.

Para completar el cambio, cada usuario recibirá un mail con instrucciones detalladas para migrar su cuenta. Ese mensaje incluirá guías, tutoriales y explicaciones paso a paso para que puedan comenzar a operar en la nueva plataforma sin inconvenientes.

Una vez finalizado el proceso, las personas podrán ingresar al sistema desde el celular o desde una computadora utilizando el mismo usuario y contraseña.

Banco Nación: qué pasará con las claves de Home Banking

Tras el anuncio, el banco aclaró que no será necesario modificar las claves actuales para continuar utilizando los servicios digitales.

Además, recordaron que ningún empleado de la entidad solicitará datos personales, usuarios o contraseñas por teléfono, correo electrónico o redes sociales. Por ese motivo, recomendaron no compartir esta información con terceros para evitar posibles estafas.

También advirtieron que durante la implementación de la nueva plataforma podrían registrarse fallas o interrupciones momentáneas en los sistemas.

Ante cualquier inconveniente, los clientes pueden comunicarse con los canales de atención del banco. Para consultas o reclamos está disponible la línea telefónica 0810-666-4444, que funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas.