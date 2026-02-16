Ayuda Escolar de ANSES 2026: cómo inscribirse y cuál es el monto confirmado

La Ayuda Escolar de ANSES ya tiene monto definido para el ciclo lectivo 2026. El beneficio anual está destinado a familias con hijos de entre 4 y 17 años y exige la presentación del Certificado Escolar actualizado para acceder al pago.

La Ayuda Escolar Anual de ANSES es una prestación que se abona una vez por año con el objetivo de acompañar a las familias argentinas en el inicio de clases. El aporte busca cubrir parte de los gastos vinculados a útiles, uniformes y materiales escolares, y está dirigido a quienes cumplan con los requisitos de ingresos y acrediten la escolaridad de sus hijos.

¿Quiénes pueden solicitar la Ayuda Escolar?

Pueden solicitar la Ayuda Escolar las familias que reciben una Asignación Familiar o Universal, tengan hijos a partir de los 45 días y hasta el mes que cumplan 18 años y que concurran a la escuela, ya sea nivel inicial, primario o secundario/polimodal.

Tené en cuenta que es sin límite de edad en caso de que tengas hijos con discapacidad que reciban una educación especial a instituciones que estén certificadas.

Cómo inscribirse en la Ayuda Escolar de ANSES

Para acceder a la Ayuda Escolar 2026, es obligatorio presentar el Certificado Escolar a través de la plataforma oficial del organismo. El trámite se realiza de la siguiente manera:

Ingresar a “Mi ANSES” con CUIL y clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción “Hijos” y luego “Presentar Certificado Escolar”. Descargar el formulario correspondiente a cada hijo dentro del rango etario habilitado. Generar el certificado, completar los datos del alumno y del establecimiento educativo e imprimirlo. Llevar el formulario a la escuela para que sea firmado y sellado por las autoridades. Volver a ingresar a “Mi ANSES” y cargar una foto del documento firmado en la opción “Subir Certificado”.

¿Puedo presentar cualquier Certificado Escolar?

No. Para acreditar la escolaridad de tus hijos, vas a tener que presentar el Certificado Escolar que generas a través de mi ANSES. Este formulario lo tenés que imprimir y llevar a la escuela.

Una vez completo y firmado por la escuela, sacale una foto y volvé a ingresar a mi ANSES para terminar la presentación.

Requisitos para acceder al beneficio

La prestación está destinada a chicos y adolescentes de 4 a 17 años inclusive que asistan a instituciones educativas oficiales, ya sean públicas o privadas, y que acrediten su condición de alumnos regulares.

En cuanto a los ingresos, los topes vigentes hasta febrero son:

$2.646.379 por integrante.

$5.292.758 como ingreso máximo del grupo familiar.

En el caso de hijos con discapacidad, no rige límite de ingresos.

De cuánto es la Ayuda Escolar 2026

Para el ciclo lectivo 2026, el monto confirmado es de $85.000 por cada hijo. Esta cifra incluye un valor base actualizado por movilidad y un refuerzo extraordinario dispuesto por decreto, lo que garantiza el mismo piso prestacional que el año anterior.

El pago se acredita directamente en la cuenta bancaria del titular una vez que ANSES valida el certificado escolar. Tradicionalmente, la liquidación se realiza en marzo, coincidiendo con el inicio de clases.

¿Qué hago si no cobro la Ayuda Escolar de mi hijo en marzo?

Si no recibiste la Ayuda Escolar de tu hijo en el mes de marzo, tenés que presentar el Certificado Escolar a través de mi ANSES, antes del 31 de diciembre. Una vez que tu presentación se haya realizado correctamente, vas a recibir el pago dentro de los 60 días.