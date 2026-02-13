SUAF: ¿cuánto vas a cobrar por un hijo en marzo con el aumento?

Anses aplicará en marzo un incremento del 2,88% en las asignaciones familiares del SUAF, junto con la actualización de los topes de ingresos y los montos de beneficios como asignación por hijo, nacimiento, adopción y matrimonio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en marzo de 2026 un aumento del 2,88% en los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). La actualización se realizará en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero.

Si bien el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó una inflación del 2,9%, el dato fue redondeado. Anses, en cambio, utiliza el índice con dos decimales, motivo por el cual el incremento efectivo para el SUAF será del 2,88%.

Nuevos límites de ingresos

Con la suba de marzo también se actualizarán los topes de ingresos para acceder a las asignaciones familiares.

El tope individual pasará de $2.646.379 a $2.722.595.

El ingreso máximo del grupo familiar ascenderá de $5.292.758 a $5.445.190.

Estos valores son determinantes para establecer quiénes pueden percibir las asignaciones y en qué rango se ubican.

Asignación por hijo y prenatal

De acuerdo con cálculos publicados por EconoBlog —a la espera de la resolución oficial— los nuevos montos para el primer rango de ingresos serán los siguientes:

Asignación por hijo y prenatal: subirán de $64.554 a $66.414.

Asignación por hijo con discapacidad: aumentará de $210.186 a $216.240.

En este último caso, no existe tope de edad, siempre que se cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Para acceder al SUAF, Anses exige que los datos del grupo familiar estén correctamente registrados en su base. Es fundamental que figuren cargados el DNI del menor, la partida de nacimiento y, cuando corresponda, el CUD.

Pagos únicos: nacimiento, adopción y matrimonio

El SUAF también contempla asignaciones de pago único, que deben solicitarse dentro de los dos meses y hasta dos años del hecho que origina el derecho.

Con la actualización de marzo, los montos serán:

Nacimiento: de $75.246 a $77.414.

Adopción: de $448.888 a $462.845.

Matrimonio: de $112.668 a $115.913.

Asignación por cónyuge

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) también perciben la asignación por cónyuge. Este beneficio mensual del SUAF pasará de $15.661 a $16.113 en marzo.

Ayuda escolar anual

Anses aún no confirmó el nuevo monto de la ayuda escolar anual, destinada a hijos escolarizados de entre 45 días y 17 años. Tras la modificación implementada el año pasado, el beneficio se actualiza por la movilidad acumulada en los últimos 12 meses.

En el ciclo lectivo anterior se abonó un complemento que llevó el monto a $85.000. Hasta el momento, no se informó si este año se liquidará nuevamente un refuerzo.