AUH: ¿a cuánto se iría el Complemento Leche 1000 días en octubre?

El Complemento Leche 1000 Días, destinado a familias de la AUH con hijos pequeños y embarazadas, subiría a $44.317 en octubre. El beneficio se otorga automáticamente y se suma a la Tarjeta Alimentar, elevando el ingreso total a más de $190.000 por hijo.

Las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta tres años, así como las beneficiarias de la Asignación por Embarazo, reciben automáticamente el Complemento Leche 1000 Días, un subsidio destinado a garantizar el acceso a una alimentación saludable en la primera infancia.

Según proyecciones del Banco Central, este beneficio tendría un aumento del 2,1% en octubre de 2025, alcanzando un valor de $44.317.

¿Qué es el Complemento Leche?

El Complemento Leche fue creado por la Ley 27.611 como parte del Plan de los Mil Días. Sustituye la entrega de leche en polvo que se realizaba anteriormente, permitiendo que cada familia elija los alimentos más adecuados para sus hijos. Su objetivo principal es mejorar la nutrición durante el embarazo y los primeros años de vida.

El alta del beneficio no es inmediata: suele demorar entre 30 y 60 días desde que se comienza a cobrar la AUH o la Asignación por Embarazo. No requiere trámite previo, ya que se otorga automáticamente mediante el cruce de datos entre la ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Complemento con la Tarjeta Alimentar

El Complemento Leche se suma a la Tarjeta Alimentar, otro beneficio automático que reciben las familias de la AUH. En septiembre de 2025, los montos vigentes son:

$52.250 por un hijo

$81.936 por dos hijos

$108.062 por tres o más hijos

Aún no se confirmó si estos valores serán actualizados en octubre.

Monto total estimado para octubre

Si se concreta el aumento del 2,1% previsto por ANSES, la AUH se ubicaría en $117.505, aunque el monto a cobrar sería de $84.004 tras la retención del 20%. Sumando el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar, el total podría alcanzar los $190.571 para una familia con un hijo menor de tres años.

Las personas beneficiarias pueden consultar su liquidación mensual en la plataforma Mi ANSES, ingresando con su Clave de la Seguridad Social.