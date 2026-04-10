Ya están las liquidaciones de ANSES AUH y Jubilados: cómo consultar qué vas a cobrar en abril

En la web de MI ANSES ya está lo que te corresponde en abril del 2026. Se mantiene el bono de $70 mil para los jubilados, en tanto las AUH solo deberían cobrar su haber y la Tarjeta Alimentar.

Este viernes comenzó a pagarse los haberes de abril del 2026 y millones de beneficiarios de ANSES están chequeando qué y cuándo vas a cobrar. El organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y la PUAM.

Para consultar las liquidaciones de abril de ANSES, se puede hacer desde el viernes 10, a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”.

AUH: ¿cuánto se cobra en abril?

En abril de 2026, la AUH tendrá un aumento del 2,9%, llevando el monto total a $136.666. Sin embargo, se mantiene la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta, por lo que:

Monto total: $136.666

$136.666 Pago directo (80%): $109.332,80

$109.332,80 Retención (20%): $27.333,20

En el caso de hijos con discapacidad:

Monto total: $445.003

$445.003 Pago directo: $356.002,40

Cabe destacar que algunos beneficiarios podrán cobrar el 100% del haber cuando los controles de salud de niños de hasta 4 años estén verificados automáticamente, según la normativa vigente.

Beneficios adicionales que se suman

A los valores de la AUH se agregan otras asistencias que incrementan el ingreso total:

Tarjeta Alimentar: $52.250 por un hijo $81.936 por dos hijos $108.062 por tres o más

Complemento Leche (Plan de los Mil Días): $51.547 para familias con niños de hasta 3 años



Con esta combinación, una familia puede alcanzar $161.582,80 sumando AUH y Tarjeta Alimentar. Si además percibe el Complemento Leche, el ingreso total puede llegar a $213.129,80 con el 80% del beneficio, o hasta $240.463 cuando se cobra el 100%.

Jubilados con la mínima: ¿cuánto vas a cobrar en abril?

Los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) tendrán un aumento del 2,9% en abril de 2026. Con esta actualización aplicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la jubilación mínima pasará a ser de $380.319,31.

El incremento para jubilados y pensionados se confirmó luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicara el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que es el indicador que se toma como referencia para la movilidad previsional mensual.