¿Vuelven los créditos de ANSES en el 2026?

El Presupuesto 2026 confirma que no habrá regreso de los Créditos Anses. Jubilados, pensionados y beneficiarios deberán acudir al sector privado para acceder a préstamos, en un contexto de condiciones más duras y menos accesibles.

El proyecto de Ley del Presupuesto 2026 confirmó lo que ya se venía anticipando: los Créditos Anses no volverán el próximo año. El organismo previsional continuará sin ofrecer esta herramienta de financiamiento, por lo que jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales deberán recurrir al sector privado si desean acceder a préstamos personales.

Los Créditos Anses fueron creados como una vía de financiamiento accesible para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), jubilados y pensionados. Durante la gestión de Alberto Fernández, se discontinuó su acceso para AUH y SUAF, aunque más tarde fueron ampliados a trabajadores registrados y monotributistas.

Sin embargo, la llegada de Javier Milei a la Presidencia cambió el rumbo. En 2025, mediante el Decreto 421/2025, el programa fue dado de baja en forma definitiva. La medida alcanzó no solo a jubilados y pensionados del SIPA, sino también a titulares de la Prestación Alimentaria Universal para Madres (PAUM), pensiones no contributivas, empleados registrados y monotributistas.

El Presupuesto 2026 y la política oficial

La presentación del Presupuesto 2026 ratificó la postura del Gobierno: no habrá asistencia crediticia desde Anses. El texto oficial no hace mención a un posible relanzamiento, lo que confirma que no se prevé el regreso de este programa.

En línea con la visión económica de la actual administración, el financiamiento debe quedar en manos del sector privado, alejando al Estado de estas funciones.

Qué significa para los beneficiarios

Con la desaparición de los Créditos Anses, quienes perciben prestaciones deberán acudir a bancos y entidades financieras privadas. Esto supone un desafío, ya que las condiciones de los préstamos tradicionales suelen ser menos accesibles —con tasas más altas y requisitos más estrictos— en comparación con las que ofrecía el organismo previsional.

En conclusión, la respuesta es clara: los Créditos Anses no volverán en 2026. La medida se enmarca en la política de reducción de intervención estatal impulsada por el Gobierno de Milei, que busca trasladar el acceso al crédito exclusivamente al mercado financiero privado.

Atención a las Fake News: No hay créditos ANSES

Si bien en muchos portales y en Redes Sociales se ve como que se están otorgando créditos ANSES, esto no es verdad se trata de una manipulación para conseguir visitas.