Vouchers educativos: ¿vuelve el programa en el 2026?

Hace un mes comenzaron las clases y el gasto mensual de las familias se disparó. Algo de alivio para las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas es el programa de vouchers que viene implementando el Gobierno Nacional desde 2024 ¿regresa?

En marzo las familias se hacen un 8 para poder conseguir útiles, ropa y para los que mandan a sus hijos a instituciones privadas abonar la matricula y la cuota. Algo de alivio aporta a los bolsillos, el programa de Vouchers Educativos que otorga una parte de la cuota para familias q lo necesitan.

En 2025 este programa se implentó a finales de abril. Ahora en marzo del 2026 todavía no hay noticias sobre su ejecución, aunque entendiendo lo que pasó el año pasado, hay esperanza de los papás en que se vuelva a ejectuar el progrma.

En 2025, el Ministerio de Capital Humano pagó los meses de abril y mayo en junio, en julio, se abonó junio; en agosto, julio y en septiembre, agosto. En octubre, septiembre; en noviembre se abona octubre y en diciembre, noviembre.

Las cuotas rondaron los $20000 y está relacionada a la mitad de la cuota programática de la escuela que en marzo del 2025 era cercana a los $40000. Además, el monto de la cuota queda congelada a la primera del ciclo lectivo, es decir que este año será la de marzo.

Vouchers Educativos: el registro en Mi Argentina sigue activo

Si bien no hay noticia cierta sobre la reapertura del programa, en la página web voucherseducativos.educacion.gob.ar está abierta laa convocatoria para que los padres inscriban a los menores.

En la página señala que “el registro para percibir el voucher educativo debe ser realizado por uno de los responsables parentales. Este podrá registrar a sus hijos y/o menores a cargo estudiantes de hasta 18 años de edad que asistan a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal de todo el país”.

Y agregó: “Para comenzar el proceso es necesario que el adulto responsable se registre en MiArgentina, seguidamente complete los datos solicitados en la plataforma de Vouchers hasta culminar la inscripción”.

Además, también continúa abiera la inscripción para las instituciones educativas.