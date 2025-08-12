Volver al Trabajo y Acompañamiento Social: ¿qué pasa si te dan de baja los programas Ex Potenciar?

Ante la suspensión o pago parcial de los planes Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, es importante actuar rápido. Te pasamos todas las líneas de contacto para que te comuniques.

Una de las preguntas más realizadas por los beneficiarios es qué pasa si me suspenden Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Ambos programas son administrados por el Ministerio de Capital Humano.

En caso de suspensión del pago, los titulares tienen 30 días para presentar el reclamo. Si se supera ese plazo, la restitución del beneficio podría complicarse seriamente. Es fundamental que el trámite se inicie cuanto antes. El tiempo juega en contra y, si se demora, puede perderse el monto adeudado.

Cómo reclamar en Acompañamiento Social

Este programa está bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Ante la falta de acreditación mensual, los beneficiarios deben comunicarse con la línea gratuita:

0800-222-3294

La gestión puede realizarse de forma telefónica y no requiere intermediarios ni gestores externos.

Cómo reclamar Volver al Trabajo

Por otro lado, el plan Volver al Trabajo depende de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Para iniciar el reclamo, los titulares pueden utilizar cualquiera de las siguientes vías:

0800-666-4100

0800-222-2220

Correo electrónico: consultas@trabajo.gob.ar

Volver al Trabajo y Acompañamiento Social: ¿cuánto cobro?

Tanto Volver al Trabajo como Acompañamiento Social mantienen un monto mensual de $78.000, sin modificaciones desde que fueron escindidos del programa Potenciar Trabajo. Esta falta de actualización ha sido objeto de numerosas quejas por parte de los beneficiarios.

Nuevas inscripciones aún sin formulario habilitado

La Resolución 167/2025 del Ministerio de Capital Humano anunció la apertura de nuevas inscripciones para el programa Acompañamiento Social. Sin embargo, hasta el momento no se ha habilitado el formulario online, y la inscripción será exclusivamente digital cuando esté disponible, sin intermediarios de organizaciones sociales.