Volver al Trabajo: el comunicado de Capital Humano que señala que desaparece el programa ¿y ahora?

Luego de los rumores, el Ministerio de Capital Humano comunicó oficialmente que cerrará el programa. Los beneficiarios deberán inscribirse a los vouchers para capacitarse.

El Ministerio de Capital Humano confirmó este martes lo que todos ya sabían: en abril termina el programa Volver al Trabajo.

A través de un comunicado en sus Redes Sociales, Capital Humano comunicó “El Ministerio de Capital Humano informa que el Programa Volver al Trabajo (VAT) finaliza el 9 de abril. Los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual no remunerativa en el mes de abril. Las personas inscriptas en el programa han sido notificadas por correo electrónico y por Mi Argentina. Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”.

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De esta manera, el último pago sería en abril, lo que marca el cierre de una etapa tras la división del plan Potenciar Trabajo. A partir de esa reestructuración, Volver al Trabajo quedó destinado a personas de hasta 49 años, mientras que Acompañamiento Social fue orientado a mayores de esa edad y a madres con cuatro o más hijos menores a cargo.

De acuerdo con datos del Ministerio de Capital Humano, Volver al Trabajo alcanza a 937.132 beneficiarios, mientras que Acompañamiento Social incluye a 204.766 personas. En ambos casos, los titulares perciben actualmente $78.000 mensuales a través de la ANSES.

Atención a las convocatorias para cursos de formación

Los actuales beneficiarios de ambos programas tienen que estar atentos porque comenzaron a llegar convocatorias para cursos de formación a algunos beneficiarios de Volver al Trabajo. Estas notificaciones forman parte de las primeras acciones vinculadas a la implementación del nuevo sistema de vouchers educativos.

Los beneficiarios deberán estar atentos a los mails y a la aplicación Mi Argentina.

De igual manera, aún no existe información oficial detallada sobre cómo será el traspaso al nuevo esquema. Sin embargo, remarcó que el proceso ya está en marcha y que las capacitaciones estarán enfocadas en oficios y áreas técnicas.

El nuevo modelo prevé que los cursos sean dictados por empresas privadas, algo que desde el Gobierno nacional destacan como una alternativa que no implicará un costo directo para el Estado. En las pruebas piloto realizadas, los participantes debieron cumplir con al menos un 70% de asistencia para poder obtener el certificado correspondiente.

Mientras crece la expectativa entre los beneficiarios, persisten dudas sobre cómo se implementará el sistema y cuáles serán los requisitos para acceder a estas nuevas oportunidades de formación.