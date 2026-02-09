“Tu hijo no está inscripto en el Programa SUMAR”: qué significa este mensaje y cómo tenés que hacer para cobrar Cuidados de Salud

Los beneficiarios de la AUH detectaron en Mi Anses la Asignación por Cuidados de Salud, aunque en muchos casos figura como denegada por falta de alta en el Plan Sumar. La falta de confirmación oficial genera dudas, pero todo indica que se trataría de una notificación general y no de una exclusión definitiva del beneficio.

Muchas mamás se preocuparon cuando vieron sus liquidaciones en MI ANSES por un mensaje que les negaba un importante complemento que cobran las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trata de la Asignación por Cuidados de Salud, también conocida como Complemento Salud, que en la mayoría de los casos el sistema indica que el beneficio fue denegado por falta de alta en el Plan Sumar.

Según figura en las liquidaciones, esta asignación corresponde al período 12/2024, es decir, al pago que se acreditó en marzo de 2025. En aquellos casos donde no aparece como denegado, el sistema informa un monto a cobrar de $98.128, cifra que coincide con el valor abonado el año pasado por este concepto.

Esto decía el mensaje:

“No pudimos pagarte la Asignación por Cuidado de Salud Integral porque según nuestros registros, tu hijo no está inscripto en el Programa SUMAR (Código 20100)”

AUH: ¿Qué pasará con la liquidación del Complemento Salud?

Hasta el momento, no hay comunicación oficial de Anses ni del Ministerio de Capital Humano respecto al pago del Complemento Salud para AUH durante febrero. Sin embargo, todo indica que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia se encuentra trabajando en la preparación de los pagos correspondientes.

Un dato clave es que muchos de los beneficiarios que hoy ven el pago como denegado sí cobraron este complemento durante 2025, lo que refuerza la hipótesis de que se trataría de una notificación general y no de una exclusión definitiva.

En ese sentido, la visualización de la Asignación por Cuidados de Salud —incluso cuando figura como denegada— podría responder a un mensaje automático que alcanza a todas las familias AUH con niños incluidos en el Plan de los Mil Días, independientemente de la situación actual del beneficio.

De hecho, algunas mamás que vieron este mensaje, se comunicaron con ANSES y al parecer están preparando el pago masivo de este complemento para marzo.

AUH: Qué es la Asignación por Cuidados de Salud

La Asignación por Cuidados de Salud es un pago anual equivalente a la AUH y está contemplado en la Ley 27.611. El beneficio alcanza a niños y niñas de hasta 3 años de edad que cuenten con el alta en el Plan Sumar del Ministerio de Salud, programa que garantiza controles médicos y prestaciones básicas durante la primera infancia.

De acuerdo con el Anexo V de la Resolución 23/2026, los montos vigentes de la asignación son los siguientes:

Menor de edad: $129.096 a nivel general $167.825 para la Zona 1

Hijo con discapacidad: $420.354 a nivel general $546.461 para la Zona 1



La Zona 1 de la AUH comprende las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

¿Qué es el Plan SUMAR?

El Plan Sumar es fundamental para acceder a beneficios como el Complemento Salud. Verificar el alta en este programa es un paso crucial para las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Aquí te explicamos cómo puedes asegurarte de que estás registrado:

¿Qué significa el código 20100 de ANSES?

El código 20100 de ANSES se refiere a una “Situación de Aprobación de Asignación”. Esto significa que tu solicitud para recibir una asignación o beneficio de ANSES ha sido aprobada.

Algunos ejemplos de asignaciones que podrían estar relacionadas con este código incluyen:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Asignación por Maternidad

Otros beneficios y programas de ANSES

De esta manera, su situación se debería regular en los próximos meses, pero de igual manera pueden comunicarse con ANSES para obtener mayores precisiones.