Tarjeta Alimentar de Anses en noviembre: mañana empiezan los pagos ¿cuánto te corresponde?

La Tarjeta Alimentar se pagará desde el miércoles 11 de noviembre junto con la AUH, la Asignación por Embarazo y las Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos. Los importes se mantienen sin cambios y el cronograma depende de la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzará a pagar la Tarjeta Alimentar el miércoles 11 de noviembre de 2026. El beneficio se acreditará automáticamente junto con las prestaciones sociales correspondientes, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

A diferencia de la AUH y otras asignaciones familiares, la Tarjeta Alimentar no recibió un aumento en noviembre. Por este motivo, sus importes continúan siendo de $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para aquellas con dos y $149.425 para las que tienen tres o más hijos.

El beneficio, que depende del Ministerio de Capital Humano, está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos que tienen menores o hijos con discapacidad a cargo.

Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en noviembre de 2026

Los montos de la Tarjeta Alimentar para noviembre se mantienen sin modificaciones respecto al mes anterior:

$72.250: familias con un hijo.

familias con un hijo. $113.299: familias con dos hijos.

familias con dos hijos. $149.425: familias con tres o más hijos.

Si bien el programa no tiene movilidad automática, los titulares de AUH y AUE reciben un incremento del 1,93% en sus prestaciones durante noviembre.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra y cuándo se paga

La AUH tiene un valor de $159.611 por hijo en noviembre. Sin embargo, Anses liquida mensualmente el 80% de la prestación y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta.

De esta manera, el pago mensual por cada menor es de $127.688,80.

Al sumar la Tarjeta Alimentar, los ingresos de las familias quedan de la siguiente manera:

Un hijo: $199.938,80.

$199.938,80. Dos hijos: $368.676,60.

$368.676,60. Tres hijos: $532.491,40.

El calendario de pagos de AUH y Tarjeta Alimentar de noviembre es el siguiente:

Miércoles 11: DNI terminados en 0.

Jueves 12: DNI terminados en 1.

Viernes 13: DNI terminados en 2.

Lunes 16: DNI terminados en 3.

Martes 17: DNI terminados en 4.

Miércoles 18: DNI terminados en 5.

Jueves 19: DNI terminados en 6.

Viernes 20: DNI terminados en 7.

Martes 24: DNI terminados en 8.

Miércoles 25: DNI terminados en 9.

Asignación por Embarazo: cuánto se cobra con Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

Las titulares de la Asignación por Embarazo también reciben la Tarjeta Alimentar, con un importe de $72.250. A ese beneficio se suma el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en noviembre se actualizó a $60.203.

Considerando la retención del 20% que aplica Anses sobre la asignación durante el embarazo, el ingreso mensual queda conformado de la siguiente manera:

Asignación por Embarazo: $127.688,80.

Tarjeta Alimentar: $72.250.

Complemento Leche: $60.203.

Total: $260.141,80.

El calendario de pagos para las titulares de AUE es el mismo que el de la AUH, de acuerdo con la terminación del DNI.

Cabe recordar que el 20% retenido durante el embarazo se abona después del nacimiento, una vez acreditados los requisitos establecidos por Anses.

PNC para madres de siete hijos: fechas de cobro en noviembre

Las titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos también pueden acceder a la Tarjeta Alimentar cuando tienen menores o hijos con discapacidad a cargo.

En noviembre, el haber de esta prestación es de $444.158,46. Además, se suma el bono de $70.000 establecido por el Decreto 1296/2026.

Por lo tanto, el ingreso previsional bruto alcanza los $514.158,46, sin contar el importe adicional de la Tarjeta Alimentar.

El cronograma de pagos de las PNC para noviembre es el siguiente:

Miércoles 11: DNI terminados en 0 y 1.

Jueves 12: DNI terminados del 2 al 7.

Viernes 13: DNI terminados en 8 y 9.

El monto final que recibirá cada familia dependerá de la cantidad de hijos que cumplan las condiciones para acceder a la Tarjeta Alimentar. Los haberes previsionales informados son brutos y pueden tener descuentos.