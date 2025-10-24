La Tarjeta Alimentar mantiene sus montos sin aumento desde mayo, pero en noviembre se sumará al incremento del 2,08% de Anses y al bono de $70.000. Así, las familias beneficiarias podrán cobrar hasta $511.147,39 según la cantidad de hijos.

Es la clásica pregunta de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cada mes ¿aumentará la Tarjeta Alimentar? y como desde hace meses, la respuesta es no, este beneficio continuará pagando lo mismo.

La Tarjeta Alimentar, es administrada por el Gobierno con el objetivo de garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos para las familias en situación de vulnerabilidad. El beneficio se paga junto con la prestación principal y está destinado a reforzar la seguridad alimentaria de los sectores con menores ingresos.

La tarjeta Alimentar mantiene los mismos montos desde mayo del 2024.

Tarjeta Alimentar: ¿cuánto vas a cobrar en noviembre?

Los valores del subsidio se mantienen sin cambios desde mayo de 2024, cuando se oficializó el último aumento mediante la Resolución 111/2024. Desde entonces, los importes de la Tarjeta Alimentar son los siguientes:

$52.250 por un hijo.

$81.936 por dos hijos.

$108.062 por tres o más hijos.

Cabe destacar que la Tarjeta Alimentar no se actualiza por movilidad jubilatoria, por lo que los montos permanecen congelados hasta una nueva resolución del Ministerio de Capital Humano.

Tarjeta Alimentar: ¿quiénes la reciben?

El subsidio alimentario se deposita de forma automática junto con la prestación principal a los siguientes grupos:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años o con discapacidad.

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social .

Titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos, con hijos menores de 18 años o con discapacidad a cargo.

Pensiones y AUH: ¿cuánto cobrarán en total en noviembre?

En noviembre de 2025, la Anses aplicará un incremento del 2,08% a las prestaciones, lo que impactará en el monto total percibido por los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar al sumarse al haber principal, el bono y el Complemento Leche.

PNC para madres de siete hijos:

1 hijo: $333.085,39 (haber) + $70.000 (bono) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $455.335,39 .

2 hijos: $333.085,39 + $70.000 + $81.936 = $485.021,39 .

3 o más hijos: $333.085,39 + $70.000 + $108.062 = $511.147,39.

AUH:

1 hijo: $95.752,80 (80%) + $52.250 = $148.002,80 .

2 hijos: $191.505,60 + $81.936 = $273.441,60 .

3 hijos: $287.258,40 + $108.062 = $395.320,40.

Asignación por Embarazo:

$95.752,80 (80%) + $52.250 + $45.142 (Complemento Leche) = $193.144,80.

Cuándo se conocerán las liquidaciones

La Anses habilitará las liquidaciones el 10 de noviembre de 2025, fecha en la que cada beneficiario podrá consultar en Mi Anses el detalle del monto exacto a cobrar según su prestación y composición familiar.

De esta forma, el organismo previsional busca garantizar que los hogares más vulnerables puedan acceder a un ingreso reforzado para la compra de alimentos básicos.