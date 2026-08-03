Mano a mano picante en Gran Hermano: los sondeos dan un resultado aplastante para la eliminación de este lunes

Tras la salida de Sebastián Cola y el abandono de Cinzia Francischiello, seis participantes enfrentan el voto negativo del público en una noche determinante para el certamen. ¿Quién sale de la casa de El 9 Televida?

La casa de Gran Hermano Generación Dorada se prepara para vivir una gala de eliminación crucial esta noche del lunes 3 de agosto en la pantalla de El 9 Televida. Luego de una semana convulsionada por las sanciones, complots y la salida obligada de Cinzia Francischiello tras su caída, seis participantes quedaron en la cuerda floja bajo la modalidad de voto negativo. Los sondeos previos y las encuestas en redes sociales ya marcan una clara tendencia que anticipa quién tiene las mayores probabilidades de abandonar la competencia.

La placa de nominados quedó integrada por Steffany “Campanita” Pereira, Matías Hanssen, Juani “Juanicar” Caruso, Luana Fernández, Alejandra Majluf y Solange “Sol” Abraham. La tensión escaló luego de que la producción anulara varios votos por acuerdos previos, dejando una nómina multitudinaria donde la audiencia debe elegir a quién desea eliminar del programa.

En la plataforma X (ex Twitter), la reconocida cuenta GH Encuestas ubica a Solange “Sol” Abraham al frente con el 62,4% de los votos para abandonar la casa, seguida por Steffany “Campanita” Pereira con un 33,9% y Matías Hanssen con el 22,1%. Más relegados se encuentran Luana Fernández (11%), Juani Caruso (6%) y Alejandra Majluf (2,1%). De manera similar, en los sondeos del especialista Diego Poggi en Instagram, Sol encabezó las preferencias del público para ser eliminada con más de 7.500 votos frente a los 2.000 cosechados por Campanita.

No obstante, las mediciones en otros canales, como el sondeo de Fefe Bongiorno, muestran una disputa ajustada entre Campanita (50,3%) y Sol (36,4%), lo que anticipa un mano a mano netamente femenino tras cinco eliminaciones consecutivas de participantes varones.

El destino de los nominados se resolverá esta noche en una gala imperdible. Para emitir el voto definitivo, los televidentes de El 9 Televida pueden enviar un SMS con la palabra GH al 9009, escanear el código QR que aparece en pantalla o ingresar a las plataformas digitales de Telefe.

No te pierdas la gala de este lunes por El 9 Televida.