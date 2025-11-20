Si bien ya se sabe que aumentará el haber mensual que perciben las mamás con Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentaria mantiene los mismos valores desde el 2024 ¿cuánto vas a cobrar en diciembre?

Es la clásica pregunta de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cada mes ¿aumentará la Tarjeta Alimentar? y como desde hace meses, la respuesta es no, este beneficio continuará pagando lo mismo y diciembre no será la excepción.

La Tarjeta Alimentar, es administrada por el Gobierno con el objetivo de garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos para las familias en situación de vulnerabilidad. El beneficio se paga junto con la prestación principal y está destinado a reforzar la seguridad alimentaria de los sectores con menores ingresos.

La Tarjeta Alimentar mantiene los mismos montos desde mayo del 2024.

Tarjeta Alimentar: ¿cuánto vas a cobrar en diciembre?

Los valores del subsidio se mantienen sin cambios desde mayo de 2024, cuando se oficializó el último aumento mediante la Resolución 111/2024. Desde entonces, los importes de la Tarjeta Alimentar son los siguientes:

$52.250 por un hijo.

$81.936 por dos hijos.

$108.062 por tres o más hijos.

Cabe destacar que la Tarjeta Alimentar no se actualiza por movilidad jubilatoria, por lo que los montos permanecen congelados hasta una nueva resolución del Ministerio de Capital Humano.

Tarjeta Alimentar: ¿quiénes la reciben?

El subsidio alimentario se deposita de forma automática junto con la prestación principal a los siguientes grupos:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años o con discapacidad.

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social .

Titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos, con hijos menores de 18 años o con discapacidad a cargo.

Aumento de la AUH en diciembre

Con la actualización por movilidad, la AUH ascenderá a $122.492 por menor de edad. Sin embargo, como ocurre cada mes, Anses retiene el 20% del beneficio hasta que el titular presente el Formulario Libreta. Por lo tanto, el monto que se acreditará directamente será de $97.993,60 por hijo.

Cuánto cobrarán las familias en diciembre

La combinación entre AUH y Tarjeta Alimentar da lugar a los siguientes montos finales:

1 hijo: $97.993,60 + $52.250 = $150.243,60

2 hijos: $195.987,20 + $81.936 = $277.923,20

3 hijos: $293.980,80 + $108.062 = $402.042,80

4 hijos: $391.974,40 + $108.062 = $500.036,40

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

Las familias con niños de hasta 3 años recibirán también el Complemento Leche, beneficio incluido en la Ley 27.611. Este subsidio aumentará en diciembre a $46.198 y es compatible tanto con la AUH como con la Tarjeta Alimentar. El pago se acredita de manera automática sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Con estas actualizaciones, diciembre llegará con un refuerzo clave para los hogares con niñas y niños, en un contexto económico donde cada ingreso resulta determinante para sostener el consumo básico.