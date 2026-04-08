Tarjeta Alimentar: ¿Cuánto vas a cobrar en abril del 2026?

La Tarjeta Alimentar se pagará en abril de 2026 junto con la prestación principal de cada beneficiario, sin trámites extra y con montos que se mantienen sin cambios desde 2024.

La Tarjeta Alimentar ya tiene definido su esquema de pago para abril de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que el beneficio se acreditará junto con la prestación principal de cada titular, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

El subsidio, que depende del Ministerio de Capital Humano, se otorga de manera automática mediante un cruce de datos. De este modo, los beneficiarios lo reciben directamente en la misma cuenta donde perciben su prestación habitual.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar?

El beneficio alcanza a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Personas gestantes que perciben la asignación por embarazo.

Beneficiarias de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos con menores o hijos con discapacidad a cargo, siempre que los vínculos estén correctamente registrados en Anses.

Tarjeta Alimentar: ¿cuánto se cobra en abril de 2026?

Los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios desde mayo de 2024, ya que no se actualizan por movilidad. En abril de 2026 los importes son:

$52.250 por un hijo.

$81.936 por dos hijos.

$108.062 por tres o más hijos.

Este monto se suma al haber mensual correspondiente a cada prestación, por lo que el ingreso total dependerá del beneficio principal de cada titular.

AUH: ¿cuánto se cobra en abril?

En abril de 2026, la AUH tendrá un aumento del 2,9%, llevando el monto total a $136.666. Sin embargo, se mantiene la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta, por lo que:

Monto total: $136.666

$136.666 Pago directo (80%): $109.332,80

$109.332,80 Retención (20%): $27.333,20

En el caso de hijos con discapacidad:

Monto total: $445.003

$445.003 Pago directo: $356.002,40

Cabe destacar que algunos beneficiarios podrán cobrar el 100% del haber cuando los controles de salud de niños de hasta 4 años estén verificados automáticamente, según la normativa vigente.

AUH: ¿cuándo vas a cobrar en abril 2026?

Desde el organismo informaron que los pagos comenzarán a mediados de mes y se organizarán de la siguiente manera:

Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0

Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1

Martes 14 de abril: DNI terminados en 2

Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3

Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4

Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5

Lunes 20 de abril: DNI terminados en 6

Martes 21 de abril: DNI terminados en 7

Miércoles 22 de abril: DNI terminados en 8

Jueves 23 de abril: DNI terminados en 9

Además, ANSES confirmó que las liquidaciones estarán disponibles desde el viernes 10 de abril en la plataforma Mi Anses, donde los beneficiarios podrán consultar los detalles ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.