Tarjeta Alimentar: ¿cuánto se cobrará en noviembre del 2026?

La Tarjeta Alimentar mantendrá sus montos sin cambios en noviembre, pese al aumento del 1,93% que recibirán las prestaciones de ANSES. Conocé cuánto cobrarán las familias que perciben la AUH, la Asignación por Embarazo y las Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos, y cuáles serán los ingresos totales con los beneficios complementarios.

El Ministerio de Capital Humano continuará pagando la Tarjeta Alimentar con los mismos importes que en los meses anteriores. Este subsidio no está alcanzado por la fórmula de movilidad mensual de ANSES, por lo que sus valores permanecerán congelados en noviembre de 2026.

La asignación se otorga de manera automática a las familias que cumplen con los requisitos establecidos. Para determinar quiénes pueden acceder, Capital Humano cruza información con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Tarjeta Alimentar: montos de noviembre de 2026

Los valores de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos que integran el grupo familiar. En noviembre, los importes serán los siguientes:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

El beneficio alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos, siempre que cumplan las condiciones correspondientes.

AUH más Tarjeta Alimentar: cuánto se cobrará en noviembre

La AUH tendrá un aumento del 1,93% en noviembre de 2026. De esta manera, el monto total por hijo pasará de $156.588 a $159.611.

Sin embargo, ANSES retiene el 20% de la asignación hasta que se acredita el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Por ese motivo, el pago directo habitual será de $127.688,80 por hijo.

Al sumar la Tarjeta Alimentar, los ingresos mensuales serán los siguientes:

Cantidad de hijos AUH a cobrar Tarjeta Alimentar Total mensual 1 hijo $127.688,80 $72.250 $199.938,80 2 hijos $255.377,60 $113.299 $368.676,60 3 hijos $383.066,40 $149.425 $532.491,40 4 hijos $510.755,20 $149.425 $660.180,20 5 hijos $638.444 $149.425 $787.869 6 hijos $766.132,80 $149.425 $915.557,80

Estos cálculos contemplan a familias que cobran el 80% de la AUH por todos sus hijos. No obstante, de acuerdo con la Resolución 56/2026, ANSES puede liquidar el 100% de la asignación para niños de hasta 5 años cuando verifica automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios y de vacunación exigidos.

Asignación por Embarazo: cuánto se cobrará con Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo también recibirán el aumento del 1,93% en noviembre. El monto total de la prestación llegará a $159.611, aunque el pago directo habitual será de $127.688,80 por la retención del 20%.

Además, quienes cumplan con los requisitos podrán acceder a la Tarjeta Alimentar y al Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que aumentará a $60.203.

De esta manera, los importes quedarán conformados de la siguiente manera:

Asignación por Embarazo: $127.688,80.

Tarjeta Alimentar: $72.250.

Complemento Leche: $60.203.

Total a cobrar: $260.141,80.

El Complemento Leche se acredita automáticamente a las beneficiarias que reúnen las condiciones del programa. Así, la suma de las tres prestaciones permitirá alcanzar un ingreso mensual de $260.141,80.

Tarjeta Alimentar para madres de siete hijos que cobran una PNC

Las titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos también pueden acceder a la Tarjeta Alimentar cuando tienen hijos que cumplen con los requisitos del programa.

El beneficio corresponde cuando tienen menores de hasta 17 años, inclusive, o hijos con discapacidad que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En noviembre de 2026, el haber de la PNC aumentará a $444.158,46. Además, las beneficiarias continuarán cobrando el bono de $70.000.

Al sumar la pensión, el bono y la Tarjeta Alimentar, los ingresos serán los siguientes:

Cantidad de hijos Haber y bono Tarjeta Alimentar Total mensual 1 hijo $514.158,46 $72.250 $586.408,46 2 hijos $514.158,46 $113.299 $627.457,46 3 o más hijos $514.158,46 $149.425 $663.583,46

Cabe aclarar que a los importes correspondientes a las Pensiones No Contributivas se les debe descontar el aporte del Programa Incluir Salud. Por lo tanto, el monto final acreditado puede ser inferior a los valores detallados.

¿La Tarjeta Alimentar aumenta en noviembre de 2026?

No. La Tarjeta Alimentar mantendrá sus importes de $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para familias con dos hijos y $149.425 para grupos familiares con tres o más hijos.

Aunque las prestaciones de ANSES tendrán un incremento del 1,93% en noviembre, el subsidio alimentario no se actualiza mediante la fórmula de movilidad mensual. Por ese motivo, las familias recibirán el mismo monto de Tarjeta Alimentar que en los meses anteriores.