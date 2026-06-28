Vacaciones de invierno 2026 en Mendoza: cine y actividades gratis para disfrutar en familia

Del 4 al 19 de julio, Mendoza ofrecerá una amplia agenda de propuestas para las vacaciones de invierno con teatro, cine, talleres, circo, museos, juegos y espectáculos para chicos y grandes. Muchas actividades serán gratuitas y otras tendrán entradas desde $10.000.

Las vacaciones de invierno 2026 llegan con una completa programación en la Ciudad de los Chicos, pensada para que niños, niñas y familias puedan disfrutar del receso escolar sin salir de la provincia. Entre el 4 y el 19 de julio, habrá actividades gratuitas, espectáculos teatrales, cine, talleres artísticos, muestras interactivas, experiencias inmersivas, juegos, circo y propuestas en museos distribuidas en distintos espacios de la Ciudad de Mendoza.

Museos interactivos y experiencias gratuitas para chicos

Uno de los grandes atractivos del receso será la llegada de “Universo Monstriña en Mendoza”, una muestra interactiva creada por la artista visual María Verónica Ramírez, que podrá visitarse en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM).

La exposición, que sale por primera vez de Buenos Aires con una propuesta federal, combina ilustraciones originales, estaciones de juego, espacios participativos y talleres destinados a niños, adolescentes y familias. La inauguración será el viernes 10 de julio, desde las 17, mientras que la muestra permanecerá abierta del 11 al 19 de julio, todos los días de 10 a 19, con entrada gratuita.

En paralelo, el Museo del Área Fundacional (MAF) ofrecerá recorridos históricos, actividades educativas, teatro inmersivo, arqueología para chicos y funciones de cine familiar sin costo.

Tesoros de Mendoza : martes 7 y 14, a las 10.30 y 16.

: martes 7 y 14, a las 10.30 y 16. Restauradores del Tiempo : viernes 17, a las 10.

: viernes 17, a las 10. Arqueojuegos : sábados 11 y 18, de 9 a 13.

: sábados 11 y 18, de 9 a 13. Ciclo de Cine : Viernes 10: Conexiones + Metegol. Viernes 17: Léeme + Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe.

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Todas estas actividades serán con entrada gratuita, excepto la obra teatral inmersiva “Huellas”, que tendrá costo.

MMAMM

Muestra Universo Monstriña .

. Experiencias interactivas diarias.

Talleres gratuitos de artes visuales.

Talleres de dibujo para adolescentes con inscripción previa.

Circo, magia y talleres gratuitos en Plaza Independencia

La tradicional Plaza de las Artes, ubicada en Plaza Independencia, también será escenario de numerosas propuestas para toda la familia.

Durante distintos días de las vacaciones habrá:

Espectáculos de circo.

Shows de magia.

Funciones de títeres.

Talleres de macramé.

Talleres de cerámica.

Atrapasueños.

Pintura para chicos.

Espectáculos de danza.

Intervenciones de clown.

Todas estas actividades serán gratuitas.

Obras de teatro para toda la familia

Las artes escénicas volverán a ocupar un lugar destacado durante las vacaciones con funciones diarias en la Nave Cultural y el Teatro Quintanilla.

Entre las obras programadas figuran:

San Martín, un caballero del principio al fin .

. Las cartas de Tentac .

. La viajera, cada emoción una aventura .

. Desorbitados, una aventura espacial .

. María Elena y la brigada de los sueños .

. Gáldorin y la corona perdida.

Las entradas tendrán un valor general de $10.000, con promociones para distintos espectáculos.

Además, el Teatrino de Plaza Independencia ofrecerá funciones a la gorra durante los fines de semana del receso escolar.

Mirá el cronograma completo haciendo clic acá: Obras de teatro

La Feria del Libro también será protagonista

La tradicional Ciudad de los Libros llegará con una programación especial para chicos y adolescentes.

Participarán 14 librerías mendocinas, habrá presentaciones de libros, espectáculos infantiles, talleres, teatro, música y un novedoso espacio dedicado a juegos de mesa modernos, rol, estrategia y cartas coleccionables, organizado por el emprendimiento mendocino Aquí Hay Dragones.

Cada jornada contará además con propuestas de animación, baile, K-pop, títeres, teatro y actividades participativas para toda la familia.

Mirá el cronograma acá: Ciudad de los Libros

Inflables gigantes y parque recreativo en la Nave Cultural

Otra de las grandes atracciones será Jumpy, un enorme parque de inflables gigantes pensado para niños de entre 5 y 12 años.

La propuesta funcionará en los jardines de la Nave Cultural entre el 4 y el 18 de julio, con funciones diarias a las:

13.30

15.30

17.30

Las entradas tendrán un valor de $15.000 y podrán adquirirse a través de la plataforma Showstickets.

Cine gratis durante las vacaciones de invierno

El Microcine Municipal ofrecerá funciones gratuitas todos los días con clásicos del cine infantil y películas animadas. Las funciones comenzarán todos los días a las 16 horas y el ingreso será libre y gratuito.

La programación: