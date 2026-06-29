Ricardo Montaner y su familia se unen en una campaña solidaria para ayudar a los venezolanos afectados por el terremoto

El cantante activó la fundación The House Project para canalizar donaciones internacionales destinadas a las comunidades más golpeadas por los sismos en Venezuela. La iniciativa reúne alimentos, insumos médicos y artículos de primera necesidad en medio de una emergencia.

Ricardo Montaner, junto a su esposa Marlene Rodríguez y sus hijos, puso en marcha una campaña de emergencia a través de la fundación The House Project. El objetivo es reunir recursos básicos para asistir a las familias que quedaron sin hogar tras los terremotos del 24 de junio y sus más de 430 réplicas. La plataforma de donaciones fue adaptada para recibir aportes desde un dólar, lo que permitió una rápida respuesta de seguidores y ciudadanos solidarios en distintos países. En pocas horas, la iniciativa registró una gran cantidad de contribuciones, reflejando el alcance internacional del llamado.

El país caribeño enfrenta una crisis humanitaria de gran magnitud. Los terremotos principales, de 7,2 y 7,5 grados, dejaron un saldo de 1.450 muertos, más de 3.150 heridos y miles de personas aún desaparecidas. El estado de La Guaira es la zona más castigada, con hospitales colapsados, viviendas destruidas y comunidades aisladas. La réplica de 5,1 registrada el 29 de junio reavivó el temor en la población y complicó las operaciones de rescate, que se desarrollan contrarreloj en busca de sobrevivientes.

El artista pidió oraciones por el pueblo venezolano y agradeció la solidaridad recibida. Subrayó que la ayuda será destinada directamente a las zonas más afectadas, donde brigadas locales e internacionales trabajan en condiciones críticas. La campaña de The House Project se suma a los esfuerzos internacionales que buscan aliviar el impacto inmediato de la catástrofe.

La iniciativa de Ricardo Montaner y su familia refuerza la red de apoyo internacional en un momento de extrema necesidad para Venezuela. Con cifras que siguen en aumento y miles de personas aún desaparecidas, la campaña solidaria busca acompañar a quienes más lo necesitan y brindar asistencia en medio de una de las peores emergencias humanitarias de la región.