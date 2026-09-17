Tarjeta Alimentar: ¿cuándo y cuánto vas a cobrar en octubre?

La Prestación Alimentar mantiene sus montos vigentes y se deposita junto con la prestación de Anses. Además, la AUH tendrá un aumento del 1,7% y alcanzará los $156.650 por hijo.
La Tarjeta Alimentar, también denominada Prestación Alimentar, continuará en octubre con los mismos montos vigentes. El beneficio se deposita en la misma cuenta y en la misma fecha en la que cada titular cobra su prestación de Anses.
Para conocer el día exacto de cobro, los beneficiarios pueden consultar el calendario de pagos de Anses o ingresar a Mi ANSES, en la sección Hijos > Mis Asignaciones, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Cuánto se cobra de Tarjeta Alimentar en octubre
Los montos de la Prestación Alimentar no tendrán modificaciones durante octubre y se mantienen de la siguiente manera:
|Destinatarios
|Monto
|Personas que perciben la Asignación por Embarazo
|$72.250
|Familias con un hijo
|$72.250
|Familias con dos hijos
|$113.299
|Familias con tres o más hijos
|$149.425
La Prestación Alimentar se acredita automáticamente a quienes cumplen con los requisitos correspondientes, sin necesidad de realizar un trámite adicional para acceder al beneficio.
AUH: cuánto se cobra en octubre
La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 1,7% en octubre de 2026, de acuerdo con la fórmula de movilidad de Anses, vinculada a la inflación de agosto informada por el Indec.
Con esta actualización, el monto total de la AUH pasará de $154.031 a $156.650 por hijo.
Sin embargo, Anses no deposita la totalidad del monto todos los meses. El organismo paga el 80% de la prestación y retiene el 20% restante, que puede cobrarse posteriormente al acreditar los requisitos correspondientes mediante la Libreta AUH.
|AUH
|Septiembre
|Octubre
|Monto total
|$154.031
|$156.650
|80% que paga Anses
|$123.224,80
|$125.320
|20% retenido
|$30.806,20
|$31.330
De esta manera, en octubre Anses depositará $125.320 por cada hijo que cobre la AUH.
Los $31.330 restantes quedarán retenidos y podrán cobrarse posteriormente al presentar la Libreta AUH y acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.
AUH por discapacidad: cuánto se cobra en octubre
La actualización también alcanza a la AUH por hijo con discapacidad.
En octubre, el monto total pasará de $501.537 a $510.064.
Anses abonará directamente el 80%, equivalente a $408.051,20, mientras que el 20% restante, de $102.012,80, quedará retenido.
|AUH por discapacidad
|Octubre
|Monto total
|$510.064
|80% que paga Anses
|$408.051,20
|20% retenido
|$102.012,80
También aumenta el Complemento Leche
El aumento de octubre también impactará en el Complemento Leche del Plan 1000 Días.
El beneficio pasará de $58.098 a $59.086.
A diferencia de la AUH y del Complemento Leche, la actualización de octubre no modificará los montos de la Tarjeta Alimentar, que continuarán en $72.250, $113.299 o $149.425, según la cantidad de hijos que integren el grupo familiar.