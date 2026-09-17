Tarjeta Alimentar: ¿cuándo y cuánto vas a cobrar en octubre?

La Prestación Alimentar mantiene sus montos vigentes y se deposita junto con la prestación de Anses. Además, la AUH tendrá un aumento del 1,7% y alcanzará los $156.650 por hijo.

La Tarjeta Alimentar, también denominada Prestación Alimentar, continuará en octubre con los mismos montos vigentes. El beneficio se deposita en la misma cuenta y en la misma fecha en la que cada titular cobra su prestación de Anses.

Para conocer el día exacto de cobro, los beneficiarios pueden consultar el calendario de pagos de Anses o ingresar a Mi ANSES, en la sección Hijos > Mis Asignaciones, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cuánto se cobra de Tarjeta Alimentar en octubre

Los montos de la Prestación Alimentar no tendrán modificaciones durante octubre y se mantienen de la siguiente manera:

Destinatarios Monto Personas que perciben la Asignación por Embarazo $72.250 Familias con un hijo $72.250 Familias con dos hijos $113.299 Familias con tres o más hijos $149.425

La Prestación Alimentar se acredita automáticamente a quienes cumplen con los requisitos correspondientes, sin necesidad de realizar un trámite adicional para acceder al beneficio.

AUH: cuánto se cobra en octubre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 1,7% en octubre de 2026, de acuerdo con la fórmula de movilidad de Anses, vinculada a la inflación de agosto informada por el Indec.

Con esta actualización, el monto total de la AUH pasará de $154.031 a $156.650 por hijo.

Sin embargo, Anses no deposita la totalidad del monto todos los meses. El organismo paga el 80% de la prestación y retiene el 20% restante, que puede cobrarse posteriormente al acreditar los requisitos correspondientes mediante la Libreta AUH.

AUH Septiembre Octubre Monto total $154.031 $156.650 80% que paga Anses $123.224,80 $125.320 20% retenido $30.806,20 $31.330

De esta manera, en octubre Anses depositará $125.320 por cada hijo que cobre la AUH.

Los $31.330 restantes quedarán retenidos y podrán cobrarse posteriormente al presentar la Libreta AUH y acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

AUH por discapacidad: cuánto se cobra en octubre

La actualización también alcanza a la AUH por hijo con discapacidad.

En octubre, el monto total pasará de $501.537 a $510.064.

Anses abonará directamente el 80%, equivalente a $408.051,20, mientras que el 20% restante, de $102.012,80, quedará retenido.

AUH por discapacidad Octubre Monto total $510.064 80% que paga Anses $408.051,20 20% retenido $102.012,80

También aumenta el Complemento Leche

El aumento de octubre también impactará en el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

El beneficio pasará de $58.098 a $59.086.

A diferencia de la AUH y del Complemento Leche, la actualización de octubre no modificará los montos de la Tarjeta Alimentar, que continuarán en $72.250, $113.299 o $149.425, según la cantidad de hijos que integren el grupo familiar.