Tarjeta Alimentar: ¿cuándo vas a cobrar en septiembre del 2026?

Los beneficiarios de la AUH ya tienen las fechas de ocbro de la Tarjeta Alimentar ¿qué día te corresponde?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 2,11% en septiembre de 2026, mientras que la Tarjeta Alimentar mantendrá los montos vigentes. Los pagos comenzarán el martes 8 de septiembre y se acreditarán de acuerdo con la terminación del DNI.

El incremento de la AUH responde a la actualización vinculada a la inflación de julio informada por el Indec. De esta manera, el monto bruto por hijo pasará de $150.848 a $154.031.

Sin embargo, las familias no recibirán ese importe completo de manera mensual. La Anses deposita el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante queda retenido y puede recuperarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta.

Tarjeta Alimentar: ¿cuánto cobra la Tarjeta Alimentar en septiembre?

Por la Tarjeta Alimentar vas a cobrar en septiembre:

1 hijo: $72250

2 hijos: $113299

3 hijos o más: $149125

Cuánto cobrará la AUH en septiembre

Con la actualización, la AUH tendrá un monto bruto de $154.031 por hijo. De ese total, el pago mensual será de $123.221,55, mientras que $30.809,45 quedarán retenidos.

El monto retenido podrá cobrarse posteriormente cuando el titular acredite el cumplimiento de los requisitos correspondientes a través de la presentación de la Libreta AUH.

A este importe se suma, para quienes cumplen con los requisitos, la Tarjeta Alimentar, que en septiembre no tendrá aumento.

Cuánto cobran la AUH y la Tarjeta Alimentar juntas

Con los valores previstos para septiembre, el ingreso combinado dependerá de la cantidad de hijos:

1 hijo: $123.221,55 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $195.471,55 .

$123.221,55 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = . 2 hijos: $246.443,10 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar = $359.742,10 .

$246.443,10 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar = . 3 hijos: $369.664,65 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar = $519.089,65 .

$369.664,65 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar = . 4 hijos: $492.886,20 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar = $642.311,20.

En los hogares con cuatro o más hijos, la Prestación Alimentar mantiene el tope correspondiente a tres o más hijos, por lo que no aumenta por encima de los $149.425.

También aumenta el Complemento Leche

Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, algunas familias pueden acceder al Complemento Leche del Plan 1000 Días.

Este beneficio tendrá una actualización del 2,11% en septiembre y alcanzará los $58.098 por hijo menor de 3 años.

La acreditación es automática y no requiere completar un formulario ni solicitar un turno. La Anses determina quiénes reciben el beneficio de acuerdo con la información registrada en sus sistemas.

Para consultar si el pago está incluido, los titulares pueden ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social y acceder a Hijos > Mis Asignaciones.

Cuándo se cobra la AUH en septiembre

El calendario de pagos comenzará el martes 8 de septiembre y se extenderá hasta el lunes 21, según el último número del DNI:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

De esta manera, la AUH aumentará en septiembre, pero la Tarjeta Alimentar mantendrá sus montos actuales. El monto final que recibirá cada familia dependerá de la cantidad de hijos y de si también le corresponde el Complemento Leche.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta, los montos y el detalle de la liquidación en Mi Anses, dentro de la sección Mis Asignaciones.