Tarjeta Alimentar: ¿aumentará en el 2026?

El Presupuesto 2026 ratifica que la Tarjeta Alimentar seguirá con los montos congelados desde mayo de 2024 y sin nuevos beneficiarios, ya que no se prevén partidas adicionales ni una ampliación del programa durante el próximo año.

El Presupuesto 2026 confirmó que no habrá aumentos ni nuevos beneficiarios para la Tarjeta Alimentar durante el próximo año. Así lo estableció el Gobierno nacional en la ley de gastos y recursos ya vigente, que fue promulgada la semana pasada mediante el Decreto 932/2025.

El texto oficial no contempla partidas adicionales para actualizar los montos del subsidio alimentario que paga la Anses, ni tampoco prevé la incorporación de nuevos titulares al programa. De esta manera, el beneficio continuará con los mismos valores que rigen desde hace más de un año.

Tarjeta Alimentar con montos congelados desde mayo de 2024

Los valores de la Tarjeta Alimentar permanecen sin cambios desde mayo de 2024. Desde entonces, el beneficio no tuvo ningún tipo de actualización, a diferencia de otras prestaciones sociales que se ajustan por inflación.

Esta situación queda reflejada en el Presupuesto 2026, que no asigna fondos extra para recomponer los montos ni prevé refuerzos extraordinarios. Incluso, en términos reales, el gasto destinado al programa muestra una caída en comparación con años anteriores, aunque esto no implica una reducción nominal de los importes que paga la Anses.

Actualmente, la Tarjeta Alimentar otorga:

$52.250 por un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para grupos familiares con tres o más hijos.

Sin ampliación del padrón de beneficiarios

Desde la implementación del programa, distintos sectores reclaman la incorporación de nuevos beneficiarios, entre ellos familias alcanzadas por el sistema SUAF, jubilados y titulares de la Pensión no Contributiva (PNC) por discapacidad.

Sin embargo, el Presupuesto 2026 no incluye fondos para ampliar el padrón de la Tarjeta Alimentar. En consecuencia, no se sumarán nuevos beneficiarios en los próximos meses, salvo que el Poder Ejecutivo disponga modificaciones por fuera del esquema presupuestario aprobado por el Congreso.

Cabe recordar que en septiembre de 2024 el Ministerio de Capital Humano había ampliado el alcance del programa, extendiendo la cobertura a familias con hijos de hasta 17 años inclusive y manteniendo el beneficio sin límite de edad en el caso de hijos con discapacidad.

¿Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar?

El beneficio se otorga de forma automática, sin necesidad de realizar trámites previos. Pueden acceder:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos menores de 18 años o con discapacidad (sin límite de edad).

Mujeres embarazadas desde la semana 12 que cobran la Asignación por Embarazo .

Madres de siete hijos que perciben Pensiones No Contributivas (PNC) y tienen hijos menores o con discapacidad a cargo.

Tarjeta Alimentar: ¿Cuánto vas a cobrar en enero 2026?

AUH: ¿Cuánto vas a cobrar en total en enero 2026?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también tendrá un ajuste del 2,5% si se mantiene la fórmula vigente. Como cada mes, Anses retiene el 20% del monto total, que se paga posteriormente cuando la familia presenta la Libreta.

Los nuevos valores serán los siguientes:

Montos AUH general

Menor de edad: pasa de $122.492 a $125.554

• Pago directo (80%): $100.443,20

Hijo con discapacidad: pasa de $398.853 a $408.824

• Pago directo (80%): $327.059,20

Montos AUH zona austral

Los beneficiarios de regiones con mayor costo de vida reciben un valor diferencial.

Menor: pasa de $159.240 a $163.221

• Pago directo (80%): $130.576,80

Hijo con discapacidad: pasa de $518.509 a $531.472

• Pago directo (80%): $425.177,60

Complemento Leche del Plan 1000 Días

La actualización también impactará en el Complemento Leche, un refuerzo destinado a acompañar el crecimiento saludable de niñas y niños hasta los 3 años. Con la movilidad de enero, el monto subiría de $46.199 a $47.354.