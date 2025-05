Tarjeta Alimentar: ¿aumenta en junio?

Se confirmó que el mes próximo subirá un 2,8% el haber mensual de la AUH. Muchos se preguntan si también le corresponde a la prestación alimentaria, pero esta última solo depende de una decisión del Gobierno y no indicó si habrá aumento alguno.

Ya es público que a partir de junio de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ajustará los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en un 2,8%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril.

Pero… ¿qué pasa con la Tarjeta Alimentar? esta prestación no tiene ajustes automáticos como las asignaciones y jubilaciones y su incremento corresponde a una decisión del Ejecutivo Nacional. Por ende, todavía no hay precisiones sobre si aumentará o no.

El haber mensual de la AUH, que está dirigida a personas sin empleo formal, monotributistas sociales y trabajadoras de casas particulares, en junio, el monto general pasará de $106.536 a $109.519. De ese total, ANSES retendrá el 20% ($21.903,80), abonando de forma directa $87.615,20 por cada hijo menor de edad.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto se elevará de $346.901 a $356.614. La retención será de $71.322,80, mientras que el pago directo será de $285.291,20.

Los fondos retenidos mensualmente por ANSES se acumulan hasta el siguiente año y se pagan tras la entrega de la Libreta 2025, que certifica la regularidad escolar, las visitas médicas y la vacunación.

Tarjeta Alimentar: ¿cuánto vas a cobrar en junio?

El Ministerio de Capital Humano no se refirió a un incremento de la Tarjeta Alimentar. Es por ello que en junio cobrarían:

Asignación por Embarazo: $ 52.250

Familias con un hijo: $ 52.250

Familias con dos hijos: $ 81.936

Familias con tres o más hijos: $ 108.062

AUH: ¿qué extras podés cobrar en junio?

Además de la AUH, los beneficiarios acceden a dos programas alimentarios:

Complemento Leche de la Ley 27.611 , que subirá a $41.303 en junio.

, que subirá a en junio. Tarjeta Alimentar, cuyo ajuste depende del Ministerio de Capital Humano. Hasta el momento, no se habló de un incremento, así que pagaría el mismo monto que viene ofreciendo desde mayo.

SUAF: ¿cuánto vas a cobrar en junio?

La asignación por hijo del SUAF, destinada a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y beneficiarios del fondo de desempleo, también se incrementará un 2,8%.

El monto depende de los ingresos del grupo familiar. En el primer rango, la asignación por hijo subirá de $53.271 a $54.763. Para hijos con discapacidad, el importe aumentará de $173.455 a $178.312.

Además, se actualizarán los límites de ingresos para acceder al SUAF:

Límite individual : $2.245.122

: Tope del grupo familiar: $4.490.244 Superar estos montos excluye al titular del cobro.

Diferencia entre AUH y SUAF

Desde el inicio del mandato de Javier Milei, el monto de la AUH se duplicó respecto al SUAF, como parte de una medida para fortalecer a las familias más vulnerables ante el contexto económico.