Becas Progresar: ¿qué montos adeudados pagará ANSES este viernes 22 de mayo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el próximo viernes 22 de mayo de 2026 realizará pagos adeudados a titulares de las Becas Progresar. Los depósitos corresponden al ciclo lectivo 2025 e incluirán tanto montos retenidos como cuotas estímulo para estudiantes que cumplieron con las condiciones del programa.

La información fue difundida por el portal especializado en temas previsionales y sociales, Novedades Sociales, que precisó que el organismo avanzará con la cancelación de obligaciones pendientes para miles de beneficiarios.

Qué pagos hará Anses a beneficiarios de Becas Progresar

Entre los conceptos que se depositarán este viernes se encuentra el 20% retenido sobre las cuotas mensuales de las Becas Progresar. Ese porcentaje se acumula durante el año y se liquida posteriormente, siempre que el estudiante haya cumplido con los requisitos exigidos.

Además, Anses abonará cuotas estímulo correspondientes al ciclo lectivo 2025 para aquellos titulares que hayan reunido las condiciones establecidas por el programa.

Entre los requisitos que se tuvieron en cuenta figuran:

La participación en actividades obligatorias, en las líneas donde son requeridas.

La acreditación de rendimiento académico y regularidad escolar.

La finalización del ciclo lectivo sin adeudar materias, según la línea de beca correspondiente.

La cantidad de cuotas que recibió cada beneficiario durante 2025 dependió, además, del momento en que realizó la inscripción al programa.

Becas Progresar 2026: ya hay solicitudes aprobadas

Mientras Anses avanza con los pagos pendientes del año pasado, algunos estudiantes que se inscribieron al ciclo lectivo 2026 ya comenzaron a ver aprobadas sus solicitudes en la plataforma oficial de Becas Progresar, ingresando con la clave de Mi Argentina.

Actualmente, el monto de cada cuota continúa siendo de $35.000. Sin embargo, a los estudiantes del nivel obligatorio y terciario —en este último caso solo durante el primer año dentro del programa— se les retiene un 20% del haber hasta verificar el cumplimiento de las condiciones académicas.

En ese contexto, se espera que los primeros pagos de la línea Progresar Obligatorio comiencen a acreditarse durante junio. No obstante, por el momento no existe una confirmación oficial por parte de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Desde EconoBlog recordaron que no hay un plazo fijo para que el Ministerio de Capital Humano informe los resultados de las solicitudes, por lo que las aprobaciones se realizan de manera progresiva.

La única inscripción abierta

Actualmente, la única línea de Becas Progresar que mantiene abierta su inscripción es Progresar Trabajo, destinada a personas interesadas en capacitación y formación profesional. Las demás líneas permanecen cerradas mientras avanza el proceso de evaluación de postulantes del ciclo 2026.