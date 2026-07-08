SUAF para monotributistas: cuánto te van a pagar por hijo en julio según tu categoría

Con el aumento del 2,15% aplicado este mes, la Anses actualizó los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para monotributistas. Además, recordó que los inscriptos en el Monotributo Social cobran la AUH y otros beneficios, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para los monotributistas correspondientes a julio de 2026. Las prestaciones recibieron un incremento del 2,15%, en línea con la movilidad vigente, que toma como referencia la inflación de mayo informada por el Indec.

Los nuevos importes fueron oficializados mediante el Anexo VI de la Resolución 187/2026 de Anses y ya se encuentran vigentes para las liquidaciones de este mes.

Asignaciones familiares para monotributistas

Los trabajadores inscriptos en el Monotributo tienen derecho a cobrar las asignaciones familiares del SUAF cuando tienen hijos o familiares a cargo y cumplen con los requisitos establecidos por el organismo previsional.

El monto de cada prestación depende de la categoría del Monotributo en la que se encuentre registrado el contribuyente.

Además, Anses continúa abonando un refuerzo sobre la Ayuda Escolar Anual, por lo que el monto total que perciben los monotributistas por este beneficio asciende a $85.000.

Para acceder a las asignaciones es indispensable que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente registrados y actualizados en la base de Anses. Esta información puede verificarse ingresando al portal Mi Anses con la Clave de la Seguridad Social.

Monotributistas sociales cobran AUH

A diferencia del resto de los pequeños contribuyentes, quienes están inscriptos en el Monotributo Social no forman parte del SUAF. En su lugar, reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo, según corresponda.

En julio de 2026, la AUH quedó establecida en $148.049 por hijo. Sin embargo, Anses retiene el 20% del beneficio hasta la presentación de la Libreta, por lo que el pago mensual directo es de $118.439,20, mientras que la retención asciende a $29.609,80.

En el caso de la AUH con discapacidad, el monto aumentó a $482.062. Tras la retención del 20%, el beneficiario cobra mensualmente $385.649,60 y quedan retenidos $96.412,40.

No obstante, algunas familias con niños de hasta 4 años inclusive reciben el 100% de la AUH, siempre que Anses y el Ministerio de Salud verifiquen automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios y el calendario de vacunación.

Complemento Leche y Tarjeta Alimentar

Los monotributistas sociales con hijos de hasta 3 años también acceden al Complemento Leche del Plan de los Mil Días. En julio de 2026, este beneficio se actualizó a $55.841.

Además, perciben la Tarjeta Alimentar, cuyos montos permanecen de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $72.250 .

. Familias con dos hijos: $113.299 .

. Familias con tres o más hijos: $149.425.

Estos beneficios son compatibles con la AUH y buscan garantizar el acceso a una alimentación adecuada durante la primera infancia.