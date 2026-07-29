SUAF para monotributistas: cuánto se cobra por hijo en agosto de 2026 y qué te corresponde según tu categoría

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los nuevos valores de las asignaciones familiares correspondientes a agosto de 2026. La actualización responde al mecanismo de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con el incremento del 1,9%, los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que estén inscriptos en las categorías más bajas del Monotributo recibirán el aumento de manera automática, sin necesidad de realizar ningún trámite.

El organismo previsional liquidará los pagos en función de la información fiscal disponible y de la categoría de Monotributo registrada al momento de la acreditación.

Cuánto cobra un monotributista por hijo en agosto de 2026

Según la escala vigente, los beneficiarios del Monotributo Social y los contribuyentes inscriptos en las categorías A, B y C cobrarán una asignación de $75.438,60 por hijo durante agosto.

El monto será depositado directamente en la cuenta bancaria declarada por el titular y forma parte del esquema de asignaciones familiares destinado a trabajadores independientes de menores ingresos.

A medida que aumenta la categoría del Monotributo, el importe de la asignación disminuye de forma progresiva, conforme a la escala establecida por el Gobierno nacional.

Además, quienes residan en zonas consideradas desfavorables por la normativa vigente podrán percibir montos superiores gracias a los coeficientes diferenciales aplicados según la región.

Quiénes pueden cobrar el SUAF

El acceso a las asignaciones familiares está condicionado al cumplimiento de los límites de ingresos establecidos por el Gobierno.

Si uno de los integrantes del grupo familiar supera el tope individual permitido, el beneficio deja de corresponder para todo el grupo familiar.

En el caso de los monotributistas, quienes estén inscriptos desde la Categoría I en adelante quedan excluidos del cobro del SUAF, ya que esos niveles de facturación superan los parámetros fijados para acceder a las asignaciones familiares.

Cómo controla Anses el cumplimiento de los requisitos

Anses realiza controles periódicos mediante el intercambio de información con organismos fiscales para verificar que los beneficiarios continúen reuniendo las condiciones exigidas.

Estos cruces de datos permiten comprobar:

La categoría de Monotributo vigente.

Los ingresos declarados.

La composición del grupo familiar.

La actualización de los datos personales.

Si toda la información está correctamente registrada y el contribuyente mantiene su situación fiscal al día, el aumento se aplica automáticamente.

SUAF y AUH: una incompatibilidad importante

Las asignaciones familiares del SUAF no son compatibles con la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Por ese motivo, cada familia solo puede estar incluida en uno de estos dos sistemas, de acuerdo con su situación laboral y previsional.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de su liquidación ingresando a Mi Anses con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Calendario de pago del SUAF en agosto de 2026

El cronograma de pagos para monotributistas será el siguiente:

DNI terminados en 0: 10 de agosto.

10 de agosto. DNI terminados en 1: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminados en 2: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminados en 3: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminados en 4: 14 de agosto.

14 de agosto. DNI terminados en 5: 17 de agosto.

17 de agosto. DNI terminados en 6: 18 de agosto.

18 de agosto. DNI terminados en 7: 19 de agosto.

19 de agosto. DNI terminados en 8: 20 de agosto.

20 de agosto. DNI terminados en 9: 21 de agosto.

Qué deben tener en cuenta los monotributistas

La actualización de agosto busca acompañar la evolución de la inflación y preservar el poder adquisitivo de las asignaciones familiares. Sin embargo, para conservar el beneficio es fundamental mantenerse dentro de los límites de ingresos establecidos y contar con los datos personales y del grupo familiar correctamente registrados ante Anses.