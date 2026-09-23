SUAF octubre 2026: cuánto se puede ganar para cobrar las asignaciones de Anses

Anses actualizó los topes de ingresos del SUAF para octubre de 2026. El límite del grupo familiar sube a $6.419.726 y el individual a $3.209.863. Además, aumentan las asignaciones familiares por hijo, discapacidad, nacimiento, adopción, matrimonio y cónyuge.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizará en octubre de 2026 los límites de ingresos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Con el aumento por movilidad del 1,66%, el tope máximo del grupo familiar será de $6.419.726, mientras que el límite individual quedará en $3.209.863.

Cuáles serán los nuevos topes de ingresos del SUAF

Anses oficializó este miércoles los nuevos límites de ingresos para acceder a las asignaciones familiares del SUAF mediante la Resolución 283/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El ajuste será del 1,66%, porcentaje que surge de la aplicación del mecanismo de movilidad utilizado por el organismo previsional. Si bien el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó una inflación del 1,7%, Anses toma el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos decimales para determinar la actualización.

De esta manera, desde octubre los límites serán:

Ingreso máximo del grupo familiar: $6.419.726.

$6.419.726. Ingreso máximo individual: $3.209.863.

Estos valores determinan quiénes pueden acceder a las asignaciones familiares correspondientes al SUAF.

Anses toma los ingresos brutos de ambos progenitores

Para determinar si una familia queda dentro de los límites establecidos, Anses considera los ingresos brutos de ambos progenitores, es decir, los salarios antes de aplicar los descuentos correspondientes.

El organismo toma en cuenta las remuneraciones de ambos padres independientemente de su estado civil y de quién tenga a cargo al menor.

Existe una excepción para las prestaciones correspondientes a hijos con discapacidad, ya que en estos casos no se aplican los topes generales de ingresos del SUAF.

Quiénes pueden cobrar las asignaciones del SUAF

El Sistema Único de Asignaciones Familiares comprende a distintos grupos de beneficiarios. Entre ellos se encuentran:

Trabajadores registrados.

Monotributistas.

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la prestación por desempleo.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Para cobrar las asignaciones es necesario que los datos personales y los correspondientes al grupo familiar estén actualizados en la base de Anses.

Esta información puede consultarse a través de Mi Anses, utilizando la Clave de la Seguridad Social.

Cuánto pagará Anses por el SUAF en octubre

Junto con la actualización de los topes de ingresos, Anses aumentará un 1,66% los montos de las asignaciones familiares.

El importe que recibe cada familia depende del rango de ingresos en el que se encuentre el grupo familiar.

En el primer rango, la asignación por hijo y la asignación prenatal pasarán de $77.025 a $78.304.

En tanto, la asignación por hijo con discapacidad aumentará de $250.780 a $254.943.

También se actualizarán las asignaciones de pago único:

Nacimiento: de $89.782 a $91.273 .

de $89.782 a . Adopción: de $536.774 a $545.685 .

de $536.774 a . Matrimonio: de $134.430 a $136.662 .

de $134.430 a . Cónyuge: de $18.691 a $19.002.

Los nuevos valores comenzarán a regir para las asignaciones correspondientes a octubre de 2026.