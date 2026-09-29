SUAF Monotributistas: ¿cuánto vas a cobrar por hijo de Anses en octubre?

Anses actualizará las asignaciones familiares del SUAF con un aumento del 1,66% en octubre de 2026. El monto que cobrarán los monotributistas por hijo dependerá de la categoría en la que estén inscriptos ante ARCA. Conocé los valores actualizados y cuánto se paga por hijo con discapacidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizará los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para monotributistas en octubre de 2026. El incremento será del 1,66% por la movilidad mensual y los importes dependerán de la categoría del monotributo.

De esta manera, los pequeños contribuyentes podrán cobrar diferentes montos por hijo, según la categoría en la que estén registrados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

¿Cuánto vas a cobrar por hijo del SUAF en octubre de 2026?

Los montos de la asignación familiar por hijo para monotributistas en octubre serán los siguientes:

Categoría del monotributo Asignación por hijo Categoría A $78.304 Categoría B $52.821 Categorías C, D, E, F y G $16.487 Categorías H, I, J y K No corresponde

Los importes se abonan mensualmente a los monotributistas que cumplen con los requisitos establecidos por Anses para acceder a las asignaciones familiares.

¿Cuánto paga Anses por hijo con discapacidad en octubre?

En el caso de la asignación familiar por hijo con discapacidad, los montos son superiores y también varían según la categoría del monotributo.

Los valores correspondientes a octubre de 2026 serán los siguientes:

Categoría del monotributo Hijo con discapacidad Categoría A $254.943 Categoría B $180.358 Categorías C, D, E, F y G $113.829 Categorías H, I, J y K $113.829

¿Qué otras asignaciones pueden cobrar los monotributistas?

Además de la asignación por hijo, los monotributistas pueden acceder a otras prestaciones del SUAF, siempre que cumplan con las condiciones correspondientes.

Entre ellas se encuentran:

Asignación prenatal: destinada a acompañar económicamente durante el embarazo.

Ayuda Escolar Anual : para quienes tienen hijos escolarizados y cumplen con los requisitos establecidos.

Asignación por hijo con discapacidad: con montos diferenciados según la categoría.

En octubre, la Ayuda Escolar Anual tiene un valor de $55.672. Sin embargo, Anses aplica un refuerzo para garantizar un cobro total de $85.000 por este concepto.

Cabe recordar que los monotributistas del régimen general no pueden acceder a las asignaciones de pago único por nacimiento, matrimonio y adopción.

¿Qué pasa con los monotributistas sociales?

Los monotributistas sociales tienen un régimen diferente. En lugar de cobrar la asignación por hijo mediante el SUAF, pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación por Embarazo, siempre que reúnan las condiciones requeridas.

En octubre de 2026, la AUH y la Asignación por Embarazo serán de $156.588. Como Anses retiene el 20% del beneficio, el pago directo será de $125.270,40, mientras que los $31.317,60 restantes se acumularán hasta la presentación de la documentación correspondiente.

Por su parte, la AUH por hijo con discapacidad ascenderá a $509.863, con un pago directo de $407.890,40 para los casos alcanzados por la retención.

Los monotributistas sociales también pueden acceder a la Tarjeta Alimentar y al Complemento Leche del Plan de los Mil Días, de acuerdo con los requisitos de cada prestación.