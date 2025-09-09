SUAF en septiembre del 2025: ¿quiénes van a cobrar $57500, cuáles $38000 y qué beneficiarios $12100?

Anses comenzó a pagar las asignaciones familiares del SUAF con un aumento del 1,9 % y nuevos topes de ingresos. El cronograma se extiende del 8 al 19 de septiembre según terminación de DNI, e incluye pagos por hijo, prenatal, maternidad y pensiones no contributivas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inició el calendario de pagos de las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) correspondiente a septiembre de 2025.

Este mes, los montos fueron actualizados con un incremento del 1,9 %, en línea con la fórmula de movilidad previsional que se ajusta según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, publicado por el Indec.

SUAF: nuevos valores y límites de ingresos

Según la Resolución 297/2025 de Anses, los montos para el primer tramo del SUAF quedaron establecidos en:

Asignación por hijo: $57.492

Asignación por hijo con discapacidad: $187.379

Además, se actualizaron los topes de ingresos para determinar el acceso al beneficio:

Tope individual: $2.359.257

Tope del grupo familiar: $4.718.514

Es importante destacar que si uno de los progenitores supera el límite individual, se pierde el derecho a cobrar el SUAF, incluso si el ingreso total del grupo familiar se encuentra por debajo del tope general. Anses considera los ingresos brutos de ambos padres, sin importar su estado civil ni con quién conviva el menor.

Estos son los montos para cobrar SUAF en septiembre

Los montos del Salario Familiar por Hijo para julio será el siguiente

Ingresos familiares hasta $891041 : $57549 por hijo

: $57549 por hijo Ingresos familiares hasta $1306800 : $38818 por hijo

: $38818 por hijo Ingresos familiares hasta $1508746 : $23478 por hijo

: $23478 por hijo Ingresos familiares hasta $4718516: $12112 por hijo

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

IGF hasta $891041: $187379

IGF entre hasta $1306800: $38818

IGF hasta $1508746: $23478

IGF hasta $4718516: $12112

SUAF: este es el cronograma de pagos de septiembre

El calendario de acreditaciones para la asignación por hijo se organiza según la terminación del DNI:

Fecha DNI terminados en 8 de septiembre 0 9 de septiembre 1 10 de septiembre 2 11 de septiembre 3 12 de septiembre 4 15 de septiembre 5 16 de septiembre 6 17 de septiembre 7 18 de septiembre 8 19 de septiembre 9

Para la asignación por prenatal, el cronograma es el siguiente:

Fecha DNI terminados en 10 de septiembre 0 y 1 11 de septiembre 2 y 3 12 de septiembre 4 y 5 15 de septiembre 6 y 7 16 de septiembre 8 y 9

La asignación por maternidad se acreditará el 10 de septiembre a todas las beneficiarias, sin importar la finalización del documento. En tanto, los titulares de pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad que perciben asignaciones familiares del SUAF cobrarán el 8 de septiembre, también sin distinción por DNI.

Consulta de liquidaciones

Desde hoy, los beneficiarios pueden consultar sus liquidaciones ingresando a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El sistema detalla el monto acreditado, las asignaciones vigentes y, en caso de corresponder, el adicional por zona desfavorable.

Este plus se liquida únicamente a quienes cobran por cuenta bancaria, quedando excluidos los beneficiarios que perciben la asignación mediante billeteras virtuales.