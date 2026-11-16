SUAF de ANSES: cuándo se cobra en diciembre de 2026 y cuánto vas a cobrar por hijo si estás en blanco o sos monotributista

ANSES confirmó el calendario de pagos del SUAF para diciembre de 2026. Las asignaciones familiares tendrán un aumento del 2,17%, con nuevos montos por hijo y topes de ingresos actualizados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de diciembre de 2026 para los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El próximo mes, las asignaciones familiares tendrán un aumento del 2,17% por movilidad previsional. Con la actualización, también subirán los montos por hijo y los topes de ingresos para acceder al beneficio.

Calendario de pagos del SUAF en diciembre de 2026

ANSES estableció que las fechas de cobro de la asignación por hijo del SUAF coincidirán con las de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los pagos se realizarán de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

El cronograma de diciembre será el siguiente:

DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 5: miércoles 16 de diciembre.

DNI terminados en 6: jueves 17 de diciembre.

DNI terminados en 7: viernes 18 de diciembre.

DNI terminados en 8: lunes 21 de diciembre.

DNI terminados en 9: martes 22 de diciembre.

Por otra parte, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad que cobran asignaciones familiares del SUAF recibirán el pago el miércoles 9 de diciembre, independientemente de la terminación de su DNI.

Aumento del SUAF en diciembre: nuevos montos por hijo

En diciembre, las asignaciones familiares del SUAF tendrán un incremento del 2,17%. El porcentaje se determina mediante la fórmula de movilidad previsional, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Si bien el Indec informó una inflación del 2,2%, ANSES utiliza el indicador con dos decimales para calcular la actualización. Por ese motivo, el aumento aplicado será del 2,17%.

Los nuevos valores de la asignación por hijo serán los siguientes, según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF):

Primer rango: $81.549 por hijo.

Segundo rango: $55.010 por hijo.

Tercer rango: $33.273 por hijo.

Cuarto rango: $17.171 por hijo.

En tanto, los importes de la asignación por hijo con discapacidad quedarán establecidos de la siguiente manera:

Primer rango: $265.504.

Segundo rango: $187.829.

Tercer rango: $118.544.

Nuevos topes de ingresos para cobrar SUAF

La actualización de diciembre también elevará los límites de ingresos que se utilizan para determinar quiénes pueden acceder a las asignaciones familiares.

Con el aumento del 2,17%, el tope de ingresos individuales quedará en $3.342.813. Por su parte, el límite máximo de ingresos del grupo familiar será de $6.685.625.

Los trabajadores en relación de dependencia y demás beneficiarios del SUAF podrán consultar cuánto cobrarán en diciembre a través de Mi ANSES.

Para hacerlo, deberán ingresar a la plataforma con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la sección «Hijos» y luego ingresar en «Mis Asignaciones». A partir del 9 de diciembre podrán verificar las acreditaciones correspondientes.