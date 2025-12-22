SUAF: cuánto vas a cobrar por hijo según tu sueldo en enero de 2026

El beneficio tendrá un aumento del 2,34% en enero de 2026 y los montos variarán según el ingreso del grupo familiar, con actualizaciones también en los topes salariales y en las asignaciones por hijos con discapacidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en enero de 2026 un aumento del 2,34% en los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). La actualización se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, informado por el Indec, y alcanza a trabajadores registrados, monotributistas y otros beneficiarios del sistema.

El incremento se dará luego de que el Congreso rechazara la propuesta del Gobierno de Javier Milei de eliminar los ajustes mensuales por movilidad. De este modo, las asignaciones familiares continuarán actualizándose mes a mes según la inflación, tal como lo establece el Decreto 848/2025.

SUAF: ¿cuánto vas a cobrar según el rango que te corresponde?

Los valores de la asignación por hijo varían de acuerdo con el ingreso del grupo familiar. Según estimaciones. los montos para enero de 2026 quedarían de la siguiente manera:

Rango 1: $64.131 (un aumento de $2.879 respecto de diciembre) Ingresos familiares hasta $950.00

Rango 2: $43.258 (sube $1.942). Ingresos familiares hasta $1.395.000

Rango 3: $26.165 (incremento de $1.175). Ingresos familiares hasta $1.620.000

Rango 4: $13.498 (aumenta $606). Ingresos familiares hasta $5.146.000

Estos importes son estimativos y surgen de aplicar el índice de movilidad a los valores actuales. Anses confirmará los montos oficiales hacia fines de diciembre.

Además, el organismo previsional también actualizará los topes de ingresos para acceder al beneficio. En enero, el ingreso mínimo del grupo familiar se ubicará en $2.573.046, mientras que el máximo ascenderá a $5.146.093.

Asignación por hijo con discapacidad

Para los hijos con Certificado Único de Discapacidad (CUD), la asignación es más elevada y no tiene límite de edad. Los valores estimados para enero de 2026 son:

Rango 1: $208.807 (sube $9.374).

Rango 2: $147.717 (incremento de $6.631).

Rango 3: $93.228 (aumenta $4.185).

Formulario Madres: cómo solicitar el cambio de titularidad

Las madres que tengan la tenencia de sus hijos pero no perciban el SUAF pueden iniciar el trámite de cambio de titularidad mediante el Formulario Madres de Anses. La gestión es presencial, de carácter declarativo y no requiere una sentencia judicial de embargo.

Desde el organismo aclaran que este trámite no convierte el SUAF en la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni reemplaza la obligación del otro progenitor de cumplir con el pago de la cuota alimentaria.