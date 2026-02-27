SUAF: ¿cuánto vas a cobrar por hijo en marzo según tu sueldo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en marzo de 2026 los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se actualizan con un incremento del 2,88%, en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero, según el esquema de movilidad mensual vigente.

El ajuste alcanza a todas las prestaciones familiares y también modifica los topes de ingresos del grupo familiar para acceder al beneficio.

Desde ANSES recuerdan que los montos del SUAF varían según los ingresos del hogar. Los valores detallados corresponden a cada rango.

SUAF: cuánto se cobra en marzo de 2026

Con la actualización del 2,88%, los valores de la Asignación por Hijo quedan establecidos de la siguiente manera:

Rango 1: $66.414

Ingresos familiares hasta $1.028.268

Rango 2: $44.799

Ingresos familiares hasta $1.508.055

Rango 3: $27.097

Ingresos familiares hasta $1.741.100

Rango 4: $13.980

Ingresos familiares hasta $5.445.190

Los montos se liquidan automáticamente junto con el salario, de acuerdo con la información laboral registrada en el sistema.

Asignación por hijo con discapacidad

En el caso de hijos con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el beneficio es más alto y no tiene límite de edad. En marzo de 2026, los valores son:

Rango 1: $216.240

Rango 2: $152.975

Rango 3: $96.547

Formulario Madres: cómo solicitar el cambio de titularidad

Las madres que tengan la tenencia de sus hijos pero no estén cobrando el SUAF pueden iniciar el trámite de cambio de titularidad mediante el Formulario Madres de ANSES.

La gestión es presencial, declarativa y no requiere sentencia judicial. Desde el organismo aclaran que este trámite no transforma el SUAF en la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni reemplaza la obligación del otro progenitor de cumplir con la cuota alimentaria.