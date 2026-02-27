SUAF: ¿cuánto vas a cobrar por hijo en marzo según tu sueldo?

#Servicios

Con el incremento del 2,88% aplicado por ANSES, las asignaciones familiares vuelven a ajustarse por inflación en marzo y se actualizan tanto los montos por hijo como los topes de ingresos para cada grupo familiar.

