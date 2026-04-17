SUAF: ¿cuánto vas a cobrar por hijo con el aumento de mayo?

Con una suba del 3,38% desde mayo, la Anses actualizará los montos del SUAF según la inflación. Cuánto cobrará cada familia según su nivel de ingresos y cómo quedan los nuevos topes para acceder al beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un aumento del 3,38% a las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) desde mayo de 2026. Aunque resta la publicación oficial en el Boletín Oficial, ya se conocen estimaciones de los nuevos montos.

El ajuste responde a la actualización por inflación, ya que Anses toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como lo establece la fórmula de movilidad vigente.

SUAF: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento de mayo?

En este contexto, los valores de la asignación por hijo del SUAF —que dependen del ingreso del grupo familiar— quedarían de la siguiente manera:

Rango 1: $70.651

$70.651 Rango 2: $47.658

$47.658 Rango 3: $28.826

$28.826 Rango 4: $14.876

Para determinar el monto, el organismo considera los ingresos brutos de ambos progenitores, sin importar si están casados o no.

Por otro lado, la asignación por hijo con discapacidad, que no tiene límite de edad siempre que se cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, también se incrementará y tendría estos valores estimados:

Rango 1: $230.032

$230.032 Rango 2: $162.733

$162.733 Rango 3: $103.041

El aumento también impactará en los topes de ingresos para acceder al SUAF. Desde mayo, el límite individual subiría a $2.896.244, mientras que el del grupo familiar alcanzaría los $5.792.487.

En paralelo, sigue en discusión la diferencia entre las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH). En ese marco, la diputada Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto para equiparar los montos. Sin embargo, la iniciativa aún no fue tratada en el Congreso, por lo que —por ahora— el SUAF continuará por debajo de la AUH.

SUAF: ¿cuándo vas a cobrar en mayo?

Si bien todavía no hay información oficial, los beneficiarios estiman que comenzarán a percibir sus haberes de mayo en las semanas que van del 8 y el 22 de mayo según la terminación del DNI.