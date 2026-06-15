SUAF: ¿cuánto vas a cobrar por hijo con el aumento de julio?

Anses aplicará en julio un aumento del 2,15% a las asignaciones familiares. Enterate cuánto cobrarás por hijo en el SUAF según tu rango de ingresos y cuáles serán los nuevos montos de la AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un aumento del 2,15% a las asignaciones familiares en julio de 2026. Con esta actualización, se incrementarán tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como la asignación por hijo del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), cuyos montos varían según el nivel de ingresos del grupo familiar.

El ajuste se realizará en el marco del Decreto 274/2024, que establece una fórmula de movilidad mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Aunque la inflación de mayo fue del 2,1%, Anses toma el dato con dos decimales, por lo que el incremento efectivo será del 2,15%.

¿Cuánto se cobrará por hijo en el SUAF en julio?

A diferencia de la AUH, el monto del SUAF depende de los ingresos familiares. Desde julio de 2026, los valores de la asignación por hijo quedarán de la siguiente manera:

Rango 1: $74.033 por hijo.

$74.033 por hijo. Rango 2: $49.940 por hijo.

$49.940 por hijo. Rango 3: $30.206 por hijo.

$30.206 por hijo. Rango 4: $15.586 por hijo.

En el caso de hijos con discapacidad, los importes serán superiores:

Rango 1: $241.041.

$241.041. Rango 2: $170.522.

$170.522. Rango 3: $107.621.

Además, Anses actualizará los límites de ingresos para acceder al beneficio. El tope individual será de $3.034.844 y el ingreso máximo del grupo familiar ascenderá a $6.069.688.

¿Cuánto cobrará la AUH en julio?

Con el aumento, la AUH pasará de $144.932 a $148.049 por hijo. Sin embargo, Anses continuará reteniendo el 20% del monto hasta la presentación del Formulario Libreta, por lo que el pago mensual directo será de $118.439,20.

Para hijos con discapacidad, la asignación aumentará de $471.915 a $482.062. En este caso, el monto mensual efectivo, tras la retención, será de $385.649,60.

A estas cifras se suman beneficios alimentarios otorgados por el Ministerio de Capital Humano:

Complemento Leche 1000 Días: para niños de hasta 3 años, subirá de $54.665 a $55.841.

para niños de hasta 3 años, subirá de $54.665 a $55.841. Tarjeta Alimentar: continuará con montos de $72.250 por un hijo, $113.299 por dos hijos y $149.425 por tres o más.

También se recordó que algunas familias con hijos de hasta 5 años pueden cobrar el 100% de la AUH cuando el Ministerio de Salud verifica automáticamente el cumplimiento de controles sanitarios obligatorios.