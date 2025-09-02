SUAF: ¿cuánto vas a cobrar en septiembre por hijo según tu sueldo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene el monto a cobrar y las fechas en las que se abonará. El primer rango de ingress va a cobrar $57549.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos para la asignación por hijo del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) correspondiente a septiembre de 2025. Como es habitual, las fechas se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.
Además, los montos se ajustarán con un incremento del 1,9%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, publicado por el Indec. Este ajuste responde a lo establecido por el decreto 274/2024, que vincula la movilidad de las asignaciones familiares a la evolución de la inflación.
Estos beneficiaros cobran el haber mensual y no reciben el pago de la Tarjeta Alimentar.
Suaf por Embargo lo perciben aquellas mamás que se separaron del padre de sus chicos y este está en blanco o es monotributista, pero que le embargaron la Asignación por “no estar presentes” en la vida de sus hijos.
ANSES: ¿quiénes pueden cobrar SUAF?
Esta asignación está dirigida a:
- Trabajadores en relación de dependencia.
- Monotributistas.
- Jubilados y pensionados del SIPA.
- Beneficiarios del fondo de desempleo.
- Excombatientes de Malvinas.
- Personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART).
Estos son los montos para cobrar SUAF en septiembre
Los montos del Salario Familiar por Hijo para julio será el siguiente
- Ingresos familiares hasta $891041: $57549 por hijo
- Ingresos familiares hasta $1306800: $38818 por hijo
- Ingresos familiares hasta $1508746: $23478 por hijo
- Ingresos familiares hasta $4718516: $12112 por hijo
Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad
- IGF hasta $891041: $187379
- IGF entre hasta $1306800: $38818
- IGF hasta $1508746: $23478
- IGF hasta $4718516: $12112
Suben todas las Asignaciones de pago único
El Salario Familiar no es lo único que subirá, sino también todas aquellas asignaciones de pago único que tendrán estos importes:
- Nacimiento: $67079
- Adopción: $401075
- Matrimonio: $100441
- Prenatal: $57549
- Ayuda escolar anual: $42039
¿Quiénes cobran SUAF?
Las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF) están destinadas a los trabajadores en relación de dependencia a los titulares de la ley de riesgos del trabajo, monotributistas, trabajadores temporarios y rurales, titulares del sistema previsional, entre otros a diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
¿Cuándo cobran las Asignaciones Familiares en agosto?
Este es el cronograma de pagos de septiembre de 2025 para las Asignaciones Familiares del SUAF, según la terminación del DNI:
|Terminación de DNI
|Fecha de pago
|0
|Lunes 8 de septiembre
|1
|Martes 9 de septiembre
|2
|Miércoles 10 de septiembre
|3
|Jueves 11 de septiembre
|4
|Viernes 12 de septiembre
|5
|Lunes 15 de septiembre
|6
|Martes 16 de septiembre
|7
|Miércoles 17 de septiembre
|8
|Jueves 18 de septiembre
|9
|Viernes 19 de septiembre