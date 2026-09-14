“Estoy embarazada, ayuda, solo tengo 10 años, fue mi tío”: qué se sabe del mensaje que apareció en una escuela y preocupó a todo San Juan

La Justicia analiza cámaras de seguridad y toma testimonios para determinar quién escribió el mensaje en el baño de una escuela de Rawson. Por ahora, no logró identificar al autor ni encontró indicios que confirmen que haya una alumna embarazada.

La Justicia de San Juan continúa investigando una inscripción encontrada en el baño de una escuela de Rawson que alertó a las autoridades por el contenido del mensaje. Hasta el momento, no se pudo identificar a la persona que escribió la frase ni se encontraron indicios que permitan confirmar que exista una alumna embarazada de 10 años.

La inscripción apareció en una de las paredes de la Escuela Carlos María de Alvear, ubicada en Villa San Damián, departamento de Rawson. El mensaje decía: “Estoy embarazada, ayuda, solo tengo 10 años, fue mi tío”, acompañado por el dibujo de una cara triste.

A partir de la aparición del escrito, la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos Sexuales Infantiles (UFI ANIVI) inició una investigación de oficio. El objetivo es determinar si se trata de un pedido de ayuda real de una menor que podría haber sido víctima de abuso sexual o si, en cambio, la inscripción fue realizada por otra persona y los hechos denunciados no ocurrieron.

Analizan cámaras y toman testimonios

Según fuentes judiciales, el fiscal Duilio Ejarquel encabeza la investigación y los investigadores trabajan con las cámaras de seguridad de la institución, además de tomar testimonios para intentar determinar cuándo fue realizada la inscripción y quién pudo haber ingresado al sector.

La tarea no es sencilla debido a que la escuela funciona en tres turnos y cuenta con una matrícula numerosa, por lo que se debe analizar una importante cantidad de registros audiovisuales.

Si bien se había comunicado en algunos medios que ya se había encontrado la víctima, la Justicia por el momento se mantiene en reserva.

Uno de los principales interrogantes es si detrás del mensaje existe efectivamente una niña que intentó pedir ayuda. La posibilidad de que una menor de 10 años estuviera embarazada como consecuencia de un abuso sexual intrafamiliar generó especial preocupación desde el comienzo de la investigación.

Sin embargo, hasta el momento no hay elementos que permitan confirmar la existencia de una alumna embarazada ni de una víctima de abuso vinculada con el mensaje.

La investigación mantiene abiertas todas las hipótesis

La Justicia analiza todas las posibilidades. La inscripción podría haber sido realizada por una menor que intentaba comunicar una situación de violencia o abuso, pero también podría tratarse de un mensaje escrito por otra persona sin relación con los hechos denunciados.

Si durante la investigación aparecen elementos que permitan identificar a una posible víctima, podrían intervenir profesionales especializados y realizarse entrevistas videograbadas o declaraciones mediante Cámara Gesell, para evitar la revictimización de la menor.

Qué dijeron desde la escuela y Educación

Las autoridades de la Escuela Carlos María de Alvear decidieron no realizar declaraciones públicas mientras avanza la investigación, con el objetivo de no interferir en las actuaciones judiciales.

Desde el Ministerio de Educación de San Juan confirmaron que la inscripción fue encontrada y que se realizaron las actuaciones correspondientes. Al mismo tiempo, señalaron que corresponde a la Justicia determinar qué ocurrió y quién realizó el mensaje.

Por ahora, el interrogante central continúa sin respuesta: si la inscripción fue el pedido de ayuda de una niña víctima de abuso o si se trata de un mensaje que no refleja un hecho real.

La investigación continúa con el análisis de las cámaras y los testimonios, mientras la Justicia intenta determinar la autoría de la inscripción y establecer si existe una víctima detrás de la denuncia.